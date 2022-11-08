У Росії закінчуються гроші на війну: уряд вже бере їх у борг, – опозиційні ЗМІ

У Росії знову великі проблеми через війну в Україні. Уряд вже почав брати гроші у борг.

У росіян вже немає своїх коштів, щоб воювати проти нашої держави. Про це повідомляють опозиційні ЗМІ.

До теми Економіка не витримує війну: Путін почав витрачати трильйони з резервних фондів

У Росії закінчуються гроші на війну

Як стало відомо, мінфін Росії продав облігації федеральної позики на 167 мільярдів рублів і з великою премією до ринку, а два тижні тому – на 177,5 мільярдів рублів.

План на цей квартал становив загалом 150 мільярдів рублів – удвічі менше вже витраченої суми.

Росії не шкода грошей на ракети

Росія продовжує атакувати українські міста та села ракетами. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Кремлю не шкода грошей на них, але є проблема з кількістю.

За його словами, у Росії немає можливості швидко поповнювати запас ракет. Тому зараз вони й пішли до Ірану з протягнутою рукою за безпілотниками і за балістичними ракетами.

"Найголовніша проблема для росіян – це кількість ракет. Грошей їм не шкода, вони зараз не грають важливу роль. Важливе – виробництво", – зазначив Ігнат.

Путін не врятує Росію від краху

Нагадаємо, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Владімір Путін не збирається виводити свої війська та втрачати всі "здобутки" для того, аби врятувати свою країну від краху.

Вже у 2023 році Росія витрачатиме на війну майже 40% від власного бюджету. А це означатиме, що Путін хоче воювати до останнього росіянина, а звичайним мешканцям країни-агресорки та їх родинам доведеться по-справжньому жити у злиднях. Бідні досягнуть максимального зубожіння, а багаті не зможуть дозволити собі те, що могли раніше.

Варте уваги – Кремль може забирати гроші у простих росіян на війну: дивіться відео