Суд у Москві заочно заарештував німецького журналіста видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Міхаеля Мартенса та оголосив його у міжнародний розшук. Приводом для переслідування стало його запитання президенту України Володимиру Зеленському про допомогу у знищенні російських солдатів.

Як повідомляють пропагандистські медіа, німецького медійника звинувачують у розпалюванні ненависті або ворожнечі через його висловлювання під час західного медіазаходу в Сербії.

Чим Мартенс не догодив Росії?

Кореспондент звернувся до Володимира Зеленського із питанням про те, чим саме європейці можуть допомогти Україні для ефективнішого знищення окупаційних військ.

Чи можете ви сказати нам, європейцям, що конкретно ми можемо зробити, щоб допомогти вам убити більше росіян? Російських солдатів, зрозуміло,

– поцікавився Мартенс під час пресконференції.

Заява журналіста спровокувала миттєву обурену реакцію з боку МЗС Росії, після чого силовики відкрили кримінальне провадження.

Позиція редакції та історичні відсилки

У відповідь на дії силовиків Росії редакція Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, що хоч і шкодує про специфічне формулювання питання, проте фундаментально захищає право журналістів ставити будь-які гострі запитання.

Німецьке медіа підкреслило свою беззастережну підтримку права України на самооборону та закликало до негайного припинення російської збройної агресії.

"Нашою позицією не є загибель якомога більшої кількості російських солдатів", – зазначили в офіційній заяві видання.

Сам Міхаель Мартенс пояснив, що визнання права України на самозахист логічно породжує уточнювальні запитання щодо масштабів і способів допомоги.

Він також зауважив, що його репліка була свідомою алюзією на відомий вислів Уїнстона Черчилля часів Другої світової війни щодо знищення гітлерівських військ.

Вочевидь, йдеться про відому фразу британського прем'єра: "Хто вбиває найбільше німців і як ми можемо допомогти їм вбити ще більше?".

Нагадаємо, 1 липня в Москві спецназ ФСБ затримав Костянтина Махова, який був "правою рукою" друга Путіна – працював у компаніях російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що арешт людини з близького оточення друга Путіна може свідчити про внутрішні проблеми в російській еліті.