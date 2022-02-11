У Росії засудили 2 кримських татар до 11 років ув'язнення в колонії суворого режиму

Російський суд незаконно ув'язнив двох кримських татар - Вадима Бектемирова та Зекір'ю Муратова. Їм обом винесли вирок у вигляді 11 років у колонії суворого режиму.

Обох українців звинуватили в причетності до організації Хізб ут-Тахрір. У Росії її визнали екстремістською.

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Українців визнали політв'язнями

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила винесення вироків кримським татарам. Вона наголосила на тому, що Росія порушує норми міжнародного права.

Вадима Бектемирова засудили до 11 років у колонії суворого режиму, а 64-річного Зекір'ю Муратова – на 11,5 років. Після відбуття покарання для них передбачене обмеження у вільному пересуванні та виборі місця проживання.

Людмила Денісова наголосила на тому, що в Зекір'ї Муратова є хронічні захворювання та група інвалідності. За її словами, вирок окупантів для нього фактично є довічним.



Зекір'я Муратов на суді / Фото "Кримської солідарності"

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Вадима Бекметирова та Зекір'ю Муратова політв'язнями.

На судилищі затримали журналістів

Незаконне судилище відбувалося у Ростові-на-Дону. На нього прибули правозахисники та незалежні журналісти. Трьох з них затримали.

Під час оголошення вироків Вадиму Бектемирову та Зекір'ї Муратову біля так званого «Кримського гарнізонного військового суду» були затримані троє цивільних журналістів: Амар Абдулгазієв, Рустем Усеїнов та Алі Сулейманов, що є прямим перешкоджання здійсненню їхньої професійної діяльності,

– заявила Денісова.

Денісова закликала міжнародні правозахисні організації посприяти звільненню українців. Також Денісова звернулася до Росії з закликом припинити незаконні судилища.

Що відомо про політв'язнів

Джерело: "Кримська солідарність"

39-річного Вадима Бектемирова та 64-річного Зекір'ю Муратова затримали 7 липня 2020 року. Їхній незаконний арешт супроводжувався обшуками.

Бектемиров до свого затримання активно підтримував кримських татар, яких затримували окупанти та їздив на незаконні судилища.

Зекір'я Муратов під час перебування в СІЗО захворів на коронавірус. Через ускладнення він 48 днів перебував у лікарні, але окупанти продовжували йому арешт.

Текст публікації Людмили Денісової

Список політв’язнів Кремля поповнюється. Сьогодні Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону незаконно засудив двох громадян України.

64-річного кримського татарина Зекір’ю Муратова позбавлено волі на 11 з половиною років, а Вадима Бектемирова – на 11 років у колонії суворого режиму.

Відповідно до судового вироку, обоє впродовж перших трьох років перебуватимуть у тюрмі. А після відбування незаконного покарання будуть обмежені у свободі пересування та вільному виборі місця.

Кримських татар звинуватили за статтею 205.5 КК РФ - участь у діяльності Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною.

Зекір'я Муратов – має інвалідність третьої групи, у нього ряд захворювань опорно-рухового апарату, а також - хронічні гіпертонія та стенокардія. Раніше він переніс кілька операцій. 11 з половиною років позбавлення волі для 64-річного Зекір'ї фактично дорівнює довічному ув’язненню.

Під час оголошення вироків Вадиму Бектемирову та Зекір'ї Муратову біля так званого «Кримського гарнізонного військового суду» були затримані троє цивільних журналістів: Амар Абдулгазієв, Рустем Усеїнов та Алі Сулейманов, що є прямим перешкоджання здійсненню їхньої професійної діяльності.

Засуджую незаконні судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України.

Своїми діями країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини.

Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити Росію припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину.