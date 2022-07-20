"Бавовна" не дає спокою: губернатор Курської області вигадує про "артобстріли" з боку України

20 липня 2022 , 13:14
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В росії заявили про обстріл прикордонних територій з боку України, бо злякались "хлопків". Гордо додали, що також завдали "вогонь у відповідь".

росія не може змиритись із "бавовною"

Голова Курської області росії Роман Старовойт написав, що ЗСУ начебто здійснили артилерійський обстріл прикордонних територій Рильського району.  

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Під вогнем, мовляв, опинився прикордонний пункт пропуску Крупець.

"Артилерійський обстріл прикордонних територій Рильського району йде з боку України. Під вогнем противника – прикордонний пункт пропуску Крупець", – написав Старовойт. 

Та додав, що їхні війська відкрили вогонь у відповідь. 

росіяни обстріляли Сумщину

Однак "хлопки", які місцева влада назвала артобстрілом їхніх територій, насправді звуки мінометного обстрілу, які російські війська здійснили  у Шосткинському районі.

Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо – з мінометів) по наших територіях,
– йдеться у повідомленні Сумської ОВА. 

Зауважимо, що минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння − було близько 78 "приходів". Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотінської, Есманської територіальних громад.  

Більше про це – у Курській області росії збрехали, що їх обстріляє Україна: дивитись відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська