"Бавовна" не дає спокою: губернатор Курської області вигадує про "артобстріли" з боку України

В росії заявили про обстріл прикордонних територій з боку України, бо злякались "хлопків". Гордо додали, що також завдали "вогонь у відповідь".

росія не може змиритись із "бавовною"

Голова Курської області росії Роман Старовойт написав, що ЗСУ начебто здійснили артилерійський обстріл прикордонних територій Рильського району.

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Під вогнем, мовляв, опинився прикордонний пункт пропуску Крупець.

"Артилерійський обстріл прикордонних територій Рильського району йде з боку України. Під вогнем противника – прикордонний пункт пропуску Крупець", – написав Старовойт.

Та додав, що їхні війська відкрили вогонь у відповідь.

росіяни обстріляли Сумщину

Однак "хлопки", які місцева влада назвала артобстрілом їхніх територій, насправді звуки мінометного обстрілу, які російські війська здійснили у Шосткинському районі.

Але ранок почався з обстрілів у Шосткинському районі. З 8 ранку росіяни почали гатити (попередньо – з мінометів) по наших територіях,

– йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Зауважимо, що минулої доби росіяни обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області з різних видів озброєння − було близько 78 "приходів". Обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотінської, Есманської територіальних громад.

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