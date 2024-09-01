У Росії знайшли зниклий Мі-8 з пасажирами: він розбився

В суботу, 31 серпня, повідомлялося, що у Росії зник вертоліт Мі-8. Вже сьогодні з'явилася інформація, що зниклий на Камчатці вертоліт знайшли.

Так, відомо, що він розбився. Про це пишуть у російських телеграм-каналах з посиланням на їхнє мнс, інформує 24 Канал.

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Зниклий в Росії Мі-8 знайшли

Зранку 1 вересня в російських телеграм-каналах почали повідомляти, що вертоліт Мі-8, який зник на Камчатці, на борту якого знаходилися 22 людини, знайшли.

Він розбився – уламки гелікоптера виявили з повітря. Про це повідомляє мнс,

– ідеться в повідомленні російських пабліків.

Там додають, що уламки виявили за 900 метрів від місця, де востаннє екіпаж вертольота виходив на зв'язок.

Ще в одному російському телеграм-каналі зазначили, що уламки МІ-8Т виявлено біля гірського масиву вулкана Вачкажець. За даними пабліка, "гелікоптер, попередньо, зачепив скелю, після чого сталася аварія".

Там додали, що до місця падіння Мі-8Т вирушають 2 вертольоти, щоб зорієнтувати піші пошукові загони. За даними цього телеграм-каналу, один борт мнс, інший компанії "Вітязь Аеро".

Нагадаємо, що 31 серпня російські телеграм-канали писали, що вертоліт Мі-8 з людьми на борту зник на Камчатці. Борт не прибув до пункту призначення й зник в районі селища Ніколаєвка Єлизовського району. Невдовзі у росавіації підтвердили, що вертоліт дійсно зник біля вулкана Вачкажець. Також російська влада офіційно заявила, що на борту Мі-8 було 22 людини, деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.