"Украину отремонтировать невозможно. Ее просто нужно развалить". Так, абсолютно непринужденно, не разжигая межнациональной вражды, не возбуждая ненависти к населению чужой страны начинается обыденный разговор на одном из федеральных каналов о том, что Зеленский отправился в Вашингтон на встречу к Байдену.

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Ничему этих "ходаков на Киев" история не учит. Вон уже один шел на украинскую столицу. И где он теперь? Его даже ненароком вспоминали.

Казалось бы, у России и своих проблем хватает внутри страны. Зачем на всех федеральных каналах одновременно обсуждать Украину?

В России появился "Ы" клас

Например, в школе Краснодара появился "первый "Ы"" класс – для обозначения классов использовали 28 букв алфавита. В запасе остались только "Ь", "Ъ", "Й", "Ё" и "Щ".

Но кого волнует то образование, и то что на весь аул одна школа? Ведь "Россия не может существовать в неимперская проекте". Именно поэтому любое движение на Запад в России автоматически считают антироссийским.

Хотя нужно ж и рыбку сьесть, и девочкой остаться. Никто верещать, что "их там нет" не прекращал.

На российский каналах говорят, что не знают о российских войсках в Украине. Действительно, у каких ворот враг стоит? Если враг уж 8 год как эти ворота прошел.



Россия обстреливает Украину / Фото Associated Press

Стоит хотя бы вспомнить, как Россия обстреливала Украину с Гуково Ростовской области. Международная группа журналистов Bellingcat еще в 2016 году установила факты использования Россией установок "Град" против Украины со своей территории. Доказательства существуют на основе анализа спутниковых данных. Там четко видно российскую технику.

Пропагандисты взялись за встречу Байдена и Зеленского

Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. Что надо делать пропагандистам? Обгадить эту тему вдоль и поперек. И казалось бы, к чему там можно придраться? Ну, например, к печенькам...

Да, угостить печеньем, это конечно обида еще та. Вот это серьезная предьява к американской дипломатии. И, конечно, куда же без особого внимания к цвету кожи человека от главных антифашистов? Так, что там еще не так было?

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Вероятно, по мнению пропагандистов, лидер государства как раз должен быть без маечки и без масочки. Вот тогда вопросов и претензий нет.

США не кинет Украину как Афганистан

Но, что самое интересное, так это постоянный нарратив российских пропагандистов про то, что США кинет Украину как Афганистан.

И тут прямо гости федеральных студий себя в бурных высказываниях и фантазиях не сдерживали. "Мы в Афганистане ходили врукопашную… Американцы бросают позицию и уходят", – говорят в России.



Скорина: "Украина – не Афганистан, США – не Россия" / Фото EPA

Да-да, врукопашную. Либо этот мужчина пересмотрел отечественных фильмов, где советский военный 127 человек убивает батарейкой от пылесоса. Еще пару минут и он сам бы уже тот Афганистан захватил. Либо человечек открыто рассказывает на весь мир, что его страна бросает солдата на врага в чем мать родила.

В общем, тема Афганистана на федеральных российских каналах была обведена белым мелом. Ситуацию в этой стране постоянно сравнивали с Украиной и пророчили ей такое же будущее, если Украина будет дружить с США, а не служить Росиии.

Пропагандисты становятся на сторону "Талибану"

Выход американцев из Афганистана на федеральных каналах чуть ли не праздновали вместе с "Талибаном" прямо в студиях выстрелами и салютами. Очень интересно наблюдать за тем, как ведущие пропагандистских медиа открыто становятся на сторону организации, которая в их стране признана тероритической и радуются.

Украина – не Афганистан. А США – не Россия.

Что Америка делала в Афганистане? США пришли туда за головой Бен Ладена, после трагедии 11 сентября 2001 года, на этом все. Они не собирались захватывать страну.

Попытка привить Афганистану демократию это лишь побочный эффект основной миссии. Эффект, который дал бы надежду на то, что 11 сентября никогда не повторится. США хотели привить Афганистану демократию. Демократию не хотел привить Афганистан и в этом главное отличие его от Украины.

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США оказывают поддержку Украине, потому что Украина готова разделить демократические ценности. Потому что в Украине не хотят, чтоб один человек правил страной 30 лет. Тем более, если им еще и будут управлять с России, со страны которая отказывает Украине в праве на существование.

Украина победит, потому что так хочет украинский народ, а не власть. И как говорит сам Путин: "Надо понимать что извне навязать невозможно ничего".