Російська армія вміє лише розстрілювати мирних, тому пріоритет №1 – евакуація, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців регіону негайно евакуюватися. Адже російська армія цинічно вбиває мирне населення.

Окупанти не зважають на цивільних і регулярно обстрілюють міста. Найкращий вихід з цієї ситуації – евакуація, заявив Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, російська армія жахливо воює, тому й займається терором мирного населення.

Російська фейкова армія №1 взагалі воювати не може. Але вона чудово може розстрілювати мирні міста. Ми вже побачили це на багатьох прикладах і відчуваємо це на своїх містах. Не зволікайте, будь ласка, – сказав Сергій Гайдай.

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Евакуація з Луганщини відбувається кожного дня: все безплатно, автобуси виходять згідно з графіком, поліція супроводжує людей аж до потяга.

Пан Гайдай наполегливо просить не чекати, поки росіяни почнуть бомбити міста. Адже може виникнути ситуація, що евакуювати людей з населених пунктів буде фізично неможливо. Тому краще все зробити заздалегідь.

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