Вибухи були майже щохвилини: Ігнат відповів, чи була атака по Києву наймасованішою
В ніч на 19 липня Росія завдала удари по українській столиці. Країна-агресорка запустила по Києву десятки балістичних ракет.
Деякі ЗМІ поширювали інформацію про те, що ця атака стала наймасованішою для Києва за кількістю балістичних ракет з початку повномасштабного вторгнення. Юрій Ігнат прокоментував цю інформацію.
Що сказали у Повітряних силах?
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил спростував такі заяви. Він підкреслив, що атака в ніч на 19 липня стала однією з найбільших.
Втім, варто лише переглянути недавню статистику, аби згадати, що за крайні 35 діб столиця України уже пережила три масовані атаки (нині четверта) із застосуванням фактично такої ж кількості "балістики" і, крім того – десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості БпЛА,
– заявив Ігнат.
Речник зазначив, що вони стались 15 червня, 2 липня та 6 липня.
Наймасованіші російські удари по столиці / Інфорграфіка Повітряних сил
Що відомо про російську атаку 19 липня?
У неділю, 19 липня, країна-агресорка вкотре масовано вдарила по Києву балістикою. Ворог запустив понад 40 ракет по столиці й області.
Через російську атаку знову серйозно постраждала станція метро "Лук'янівська". Через потужну вибухову хвилю у наземному вестибюлі є серйозні пошкодження, а зупинка тимчасово не працює.