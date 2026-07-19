Вибухи були майже щохвилини: Ігнат відповів, чи була атака по Києву наймасованішою

В ніч на 19 липня Росія завдала удари по українській столиці. Країна-агресорка запустила по Києву десятки балістичних ракет.

Деякі ЗМІ поширювали інформацію про те, що ця атака стала наймасованішою для Києва за кількістю балістичних ракет з початку повномасштабного вторгнення. Юрій Ігнат прокоментував цю інформацію.

Що сказали у Повітряних силах?

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил спростував такі заяви. Він підкреслив, що атака в ніч на 19 липня стала однією з найбільших.

Втім, варто лише переглянути недавню статистику, аби згадати, що за крайні 35 діб столиця України уже пережила три масовані атаки (нині четверта) із застосуванням фактично такої ж кількості "балістики" і, крім того – десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості БпЛА,

– заявив Ігнат.

Речник зазначив, що вони стались 15 червня, 2 липня та 6 липня.

Наймасованіші російські удари по столиці / Інфорграфіка Повітряних сил

Що відомо про російську атаку 19 липня?

У неділю, 19 липня, країна-агресорка вкотре масовано вдарила по Києву балістикою. Ворог запустив понад 40 ракет по столиці й області.

Через російську атаку знову серйозно постраждала станція метро "Лук'янівська". Через потужну вибухову хвилю у наземному вестибюлі є серйозні пошкодження, а зупинка тимчасово не працює.