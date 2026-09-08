Після російської атаки у Києві стався справжній транспортний колапс

Росія запускала безпілотники по столиці у вівторок, 8 вересня. Внаслідок ворожих ударів у столиці фіксують величезні затори у Печерському районі столиці.

Люди намагаються дістатись з правого берега на лівий. Про це пишуть місцеві-телеграм канали.

Яка ситуація в Києві?

Російські дрони спричинили у місті ввечері 8 вересня транспортний колапс. Громадський транспорт курсував з великими перебоями.

Люди годинами чекають на автобуси. Пасажири намагалися дістатися з правого берега на лівий.

Місцеві канали публікували відео величезних заторів на бульварі Миколи Міхновського у бік лівого берега та поряд зі станцією метро Арсенальна у Печерському районі Києва.



Транспортний колапс у Києві / Фото Суспільне

Великі затори біля станції метро Звіринецька: дивіться відео

Також у вівторок, 8 вересня, поліція Києва розпочала кримінальне провадження проти одного з вишів у Дарницькому районі через те, що адміністрація організувала на відкритій території навчального закладу посвяту першокурсників у студенти та не припинила захід після оголошення сигналу тривоги. Правоохоронці зазначили, що присутніх не відправили до сховища, а залишили просто неба.