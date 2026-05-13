Російська атака може тривати до завтрашнього обіду, – "Флеш"

В Міноборони України заявили, що масована атака 13 травня може продовжитися і 14 травня. І там можуть бути задіяні не тільки "Шахеди".

Таку заяву зробив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") в ефірі телемарафону вдень 13 травня.

Що сказав "Флеш" про масовану атаку 13 травня, чому вона продовжиться і 14 травня?

"Флеш" припустив, що атака може тривати до завтрашнього обіду, тобто тривати не тільки увечері середи, 13 травня, але й уночі, зранку та вдень четверга, 14 травня.

Я вважаю, це може бути завтра до обіду. Вночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім, можливо, буде ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили достатній запас "Шахедів", щоб атакувати нас сьогодні і завтра,

– сказав він про плани росіян.

Зверніть увагу! Схожої думки, що вночі може бути ракетна атака, дотримується і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Її він висловив у розмові з 24 Каналом.

Ціллю ворога можуть стати об'єкти критичної інфраструктури й Укрзалізниці. Територіально можливо, під ударом знову буде Захід України. Імовірна і комбінована атака на центральну Україну чи на Захід.

Для цього використовують реактивні "Шахеди" та "Шахеди" на радіокеруванні.

Ворог більше не гатить по Україні навмання. Окупанти проводять розвідку, відстежують, де розташовані розрахунки ППО, де які об'єкти є.

Застосування "Шахедів" уже не таке, як кілька років тому, коли росіяни тупо пускали табун дронів – і буде як буде. Зараз це нагадує шахову партію. Ми аналізуємо застосування "Шахедів", намагаємось передбачати, що росіяни робитимуть завтра. Ми вивчаємо їхні спроможності, а вони вивчають наші,

– сказав "Флеш".

Сергій Бескрестнов закликав українців бути в укриттях у разі тривоги, щоб мінімізувати ризики від "Шахедів".

Також він підкреслив, що українська ППО працює дуже ефективно. Радник міністра зауважив: може бачити рух ворожих дронів завдяки різним системам відстеження. За його словами, до Заходу України долетів невеликий відсоток із усього запущеного окупантами.

Інші заяви Сергія Бескрестнова про російські удари 13 травня:

Україна очікувала цю велику комбіновану атаку з боку Росії.

Багато дронів запустили з Півдня України, також з Півночі.

У першій хвилі було декілька сотень "Шахедів".

Незвичною була нова тактика. Окупанти постійно вдосконалюються та шукають нові коридори, щоб обійти українську ППО. Зокрема, всі БпЛА рухалися дуже високо та щільно, хвіст у хвіст, за 5 – 10 кілометрів від кордону з Білоруссю, прямуючи на Захід.

ППО відпрацювала всім, чим могла.

Володимир Зеленський відреагував на атаку

Він звернув увагу, що 13 травня до Китаю приїхав Дональд Трамп. Удари по Україні в цей час не можуть бути випадковістю, оскільки лідери говоритимуть і про нашу державу та про війну Росії проти України.

Зеленський, як і "Флеш" теж припустив, що вночі може бути ракетний удар. А "Шахеди" росіяни цілеспрямовано запускають до західних регіонів – якнайближче до кордонів країн НАТО.