Це велика проблема, – авіаексперт сказав, що зараз не так з російською авіацією

Україна системно руйнує російську авіаційну інфраструктуру. Після отримання далекобійної зброї Росія була змушена відвести авіацію, що скоротило кількість бойових вильотів удвічі. Тепер тактична авіація використовується майже виключно для пуску керованих авіабомб.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що система ППО в Росії деградує і Україна знищує її швидше, ніж та встигає відновлюватися.

Як Україна змусила російську авіацію відійти вглиб?

Україна, отримавши далекобійну зброю від партнерів, змусила Росію перемістити всю авіацію на 300 кілометрів від лінії фронту. Для вертольотів це критична відстань, бо летіти туди й назад без посадки неможливо. Тому росіяни почали облаштовувати проміжні майданчики для дозаправки та переозброєння.

Вертольоти Мі-28 та Мі-17 збили саме під час такої зупинки. Операція була непростою: треба було вирахувати місце посадки, тримати в повітрі розвідник і точно влучити у двигун. Скоріш за все, спостереження вів розвідник SHARK, а уразив дрон RAM-2X. Фантастична точність,

– пояснив Криволап.

За словами авіаексперта, відкочування російської авіації вдарило по її ефективності: літаки скоротили кількість бойових вильотів удвічі. А далі за 300 кілометрів аеродромів майже немає – вони з’являються лише за 450 кілометрів.

Ховатися теж не допомагає – операція "Павутина" це довела. З носіїв "Кинджалів" залишилося лише 6 – 7. Ту-95 майже вичерпали запас ракет Х-101, а транспортувати їх нічим. З Ту-160 у льотному стані залишилося лише 2. Фактично російська стратегічна авіація вже майже немає чим працювати.

На тлі цього – удар по Челябінську, де 2 дрони зі швидкістю 150 кілометрів за годину, знищили щонайменше 4 винищувачі.

"Російської ППО фактично немає: на початку війни було 90 дивізіонів, зараз 50 – 55. Ми знищуємо радари та самі комплекси швидше, ніж вони встигають відновлюватися. І тому Путін просить не стріляти 9 травня. Це фантастичне приниження", – сказав Криволап.

Зверніть увагу! Генерал армії Микола Маломуж зазначив, що удар по аеропорту в Челябінську свідчить про перехід України до стратегії ураження критичних об’єктів противника в глибині російської території. За його словами, Україна рухалася до цього підходу протягом трьох років. Хоча далекобійні дрони з’явилися раніше, можливості їх масового використання були обмежені.

