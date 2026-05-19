Країна не витримає продовження "СВО": у російській Думі вперше наполягають на припиненні війни

Економіка країни-агресорки наразі перебуває в критичному становищі й може не витримати продовження війни проти України. Так, російські депутати заговорили про необхідність завершення так званої "СВО".

Про таке в одному з інтерв'ю заявив депутат Госдуми від КПРФ Ренат Сулейманов, відповідаючи на запитання про те, як позначиться ймовірне припинення мирних переговорів на бюджеті країни. Його слова передає "Агенство".

Що кажуть у Росії про економічну неспроможність вести війну?

Депутат зазначив, що великі витрати на оборону забезпечують робочі місця в відповідній галузі та стабільність зарплат, однак водночас розганяють інфляцію і змушують урізати інші статті бюджету – соціальні та інвестиційні.

"Офіційно 40% федерального бюджету – це оборона та безпека. Про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населення ними користуватися не може", – наголосив Сулейманов.

Журналісти звертають увагу, що риторика депутата змінилася. Раніше він вимагав жорстких умов щодо України аж до капітуляції, а у 2022-му підтримував мобілізацію як необхідний крок для досягнення цілей війни.

Нині ж Сулейманов висловлюється за якнайшвидше завершення конфлікту, називаючи його затягнутим і порівнюючи з періодом Другої світової, висловлюючи сподівання на "переможний фінал".

Спецоперація триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна. Дай боже, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом,

– сказав депутат.

Не виключено й те, що риторика росіян поступово змінюється через "далекобійні" санкції України. Зокрема, у ніч і ранок 19 травня Росія заявила про відбиття масованої атаки понад 300 українських безпілотників, які нібито були спрямовані по кількох регіонах, зокрема й Московській області. Генштаб ЗСУ, зі свого боку, підтвердив удар по НПЗ у Нижньогородській області та НПС "Ярославль-3".

Також у Росії зростає критика обмежень в інтернеті як з боку опозиційних сил, так і частини депутатів "Єдиної Росії". Російські медіа пов'язують це ще й із наближенням парламентських виборів, на тлі чого спостерігаються зміни в суспільних настроях: соціологічні дані фіксують зниження підтримки Путіна, а в адміністрації визнають втому населення від політики заборон і обмежень.

Зі свого боку керівник управління президента з громадських проєктів Сергій Новіков говорив, що "суспільство втомилося від заборонної риторики".

Як аналітики оцінюють економічні й політичні проблеми країни-агресорки?

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що рівень безробіття в Росії нібито становить близько 2,2% і є одним із найнижчих у світі. Водночас це свідчить про майже вичерпаний потенціал зростання ринку праці.

Експерти Bloomberg Economics вважають, що гострий дефіцит робочої сили може гальмувати економічний розвиток Росії протягом тривалого часу. Причинами називають старіння населення та війну проти України.

Політолог Олександр Морозов зазначає, що влада намагається реагувати через медійні образи на кшталт показових зустрічей, однак це не дає значного ефекту, і дані про рейтинги можуть навіть приховувати.

Крім того, керівник розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Путін має обмежені можливості для маневру через відсутність суттєвих успіхів на фронті та виснаження ресурсів під санкційним тиском.