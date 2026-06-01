ЗСУ взяли під контроль логістичну артерію у Крим: військовий оглядач пояснив, як це вдалося

Українські дрони дедалі активніше працюють по російській логістиці на Півдні та шляхах до тимчасово окупованого Криму. Під ударом опиняються дороги, якими окупанти підвозять техніку, пальне, боєкомплект і забезпечення для своїх підрозділів.

Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, що ця кампанія не є випадковою. За його словами, Сили оборони України провели системну підготовку, щоб уражати російську логістику на відстані до 200 кілометрів.

ЗСУ взяли під контроль логістику до Криму

Різке зростання кількості знищеної російської автомобільної техніки свідчить про системні удари по логістичних маршрутах окупантів.

Нагадаємо! Станом на 31 травня 2026 року українські далекобійні удари дедалі сильніше б'ють по тилу росіян – від окупованої Луганщини до Криму. В ISW зазначають, що СОУ вже встановили дроновий контроль над Луганськом, Старобільськом, Алчевськом, Брянкою та Кадіївкою, а російські "воєнкори" самі визнають проблеми з пальним, підвозом боєприпасів і ротацією особового складу. Під удари потрапляють не лише склади й техніка, а й ключові логістичні маршрути, зокрема вздовж сухопутного коридору до Криму.

Якщо раніше показник у 200 – 250 спалених машин за добу вважався дуже високим, то останніми днями у зведеннях Генштабу фігурують вже майже 500 одиниць за день. Це означає, що під ударом опинилися не окремі цілі, а вся система постачання на південному напрямку.

Це свідчить, що є системна робота зі знищення ворожої логістики на відстані 100, 150, 200 кілометрів,

– зазначив Тимочко.

Такого результату не можна було досягти одним рішенням чи окремою операцією. Перед цим провели масштабну підготовку: розробили стратегію, підготували техніку та дрони, здатні працювати на великій відстані, а також організували постійний моніторинг маршрутів постачання. Для цього використовують усі доступні засоби розвідки – від наземних до повітряних і космічних.

Дійсно, вона не виникла на рівному місці і не сталася випадково. Їй передувала величезна клопітка робота,

– наголосив військовий оглядач.

Дрони не можуть годинами чекати на ціль у повітрі, тому кожен запуск потребує точних даних про переміщення російської техніки. Саме поєднання розвідки та ударних засобів дозволило Силам оборони України взяти під контроль одну з найважливіших логістичних артерій окупантів на шляху до Криму.

Російська ППО не змогла прикрити маршрути постачання

Удари по логістиці стали можливими не лише завдяки далекобійним дронам. Перед цим Сили оборони України фактично розчистили для них частину повітряного простору, знищивши російські системи ППО близького радіуса дії. Без цього дронам було б значно складніше проходити 100 – 200 кілометрів і виходити на цілі.

Щоб дрони могли пролітати на 200 кілометрів і збивати ворожі цілі, вони мають мати порівняно розчищене вороже небо,

– пояснив Тимочко.

Росіяни вже шукають контрзаходи, але поки не змогли вчасно зламати український задум. Тому зараз головне завдання – максимально збільшити втрати російської логістики, поки окупанти не адаптувалися.

Йдеться не лише про звичайні машини, а й про тягачі, цистерни, транспорт із боєкомплектом і технічним обладнанням.

Зараз стоїть завдання максимально знищити таку кількість ворожої техніки, щоб цей провал у логістиці було неможливо поповнити за короткий час,

– зазначив військовий оглядач.

Такий підхід має створити для росіян довготривалу проблему із забезпечення. Навіть якщо вони знайдуть часткові способи протидії дронам, швидко компенсувати втрати автомобільної та логістичної техніки буде значно складніше.

Південь став слабким місцем російської логістики

Тимочко звернув увагу, що останнім часом Росія дедалі частіше запізнюється з реакцією на українські кроки. Подібну тенденцію можна було спостерігати і під час інших важливих операцій, коли окупанти не отримували критично важливої інформації завчасно.

Противник не зміг провести попередню розвідку, не вирахував повністю наш стратегічний задум і не зміг прийняти вчасних контрзаходів,

– наголосив він.

Усе це складається в єдину картину, удари по логістиці, знищення військової техніки, робота по морських цілях і командних пунктах Чорноморського флоту є частиною однієї кампанії. Саме тому окремі успіхи варто розглядати не ізольовано, а як елементи більшого плану.

Стає зрозуміло, що дійсно південь України зачищається від російських військ. Знайдено місце, де противник так і не зміг вибудувати ефективну систему прикриття своєї логістики,

– підсумував військовий оглядач.

За його словами, зараз Сили оборони України використовують цю перевагу максимально активно. Що довше росіяни не можуть захистити свої маршрути постачання, то складніше їм буде підтримувати угруповання в Криму та на південній ділянці фронту.

Що відомо про удари по російській логістиці?

У ніч проти 1 червня 2026 року в порту Бердянська дрони влучили по російському суховантажу з військовим вантажем. Повідомлялося, що судно стояло біля причалу №3 і, ймовірно, перебувало під розвантаженням. Це вже не перший удар по цьому району порту в травні, а самі атаки по суднах у Бердянську показують, що українські безпілотники дедалі глибше вибивають російську військову логістику на Азовському узбережжі.

Наприкінці травня 2026 року Міноборони України оголосило програму "Логістичний локдаун", яка має масштабувати удари по російських складах, маршрутах постачання та командних пунктах в оперативній глибині. На перший етап уже передбачили 5 мільярдів гривень на закупівлю засобів middle strike для підрозділів, які найефективніше б'ють по тилу ворога. Ставка робиться на те, щоб позбавити російську армію можливості безперебійно підвозити боєприпаси, пальне й особовий склад до передової.

Україна також готується посилити удари по російській логістиці влітку 2026 року. Йдеться не лише про далекобійні дрони на 1 – 2 тисячі кілометрів, а й про middle strike-безпілотники з дальністю до 200 кілометрів. Саме на цій глибині, як пояснював "Флеш", відбуваються ключові логістичні процеси: підвезення продуктів, амуніції, зброї й особового складу. Тому Україна планує бити по всіх вразливих місцях російського забезпечення.