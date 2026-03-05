ОАЕ купили у Росії ЗРК "Панцирь", а ті перехоплюють менше "Шахедів", ніж Patriot – балістику
- ОАЕ придбали у Росії 50 ЗРК "Панцирь", але вони виявилися менш ефективними проти дронів, ніж очікувалося.
- Для боротьби з ракетами ОАЕ використовують системи Patriot PAC-3 і THAAD, які демонструють майже 100% ефективність.
Об'єднані Арабські Емірати свого часу придбали у Росії близько 50 ЗРК "Панцирь" для боротьби з безпілотниками. Однак на практиці ці системи виявилися менш ефективними, ніж очікувалося.
За офіційними даними ОАЕ станом на 4 березня, країна перехопила всі 8 іранських крилатих ракет, а також 175 із 189 балістичних ракет (ще 13 впали в море). Водночас із 947 дронів вдалося збити 876. Про це пише Defense Express.
Дивіться також Дрони атакували один з найбільших нафтових терміналів на Близькому Сході
Як російська ППО "підвела" ОАЕ?
Це означає, що ефективність перехоплення крилатих ракет становить 100%, балістичних – понад 99%, а безпілотників – близько 93%. Така різниця пояснюється тим, що для боротьби з ракетами Емірати використовують сучасні системи Patriot PAC-3 і THAAD, які добре справляються з цими загрозами.
Натомість проти дронів здебільшого застосовують російські комплекси "Панцирь", і саме з ними виникають труднощі.
ОАЕ замовили "Панцирі" ще у 2000 році – 50 установок на суму близько 734 мільйонів доларів. Частину з них згодом реекспортували до інших країн, тому зараз у країни може залишатися приблизно 42 комплекси.
Вони встановлені на німецькому шасі MAN, а у 2019 році планувалася їх модернізація.
Водночас Іран атакує ОАЕ дронами типу Shahed-136 та їх російською версією "Герань-2", які виробляють у Росії. Це ще раз свідчить про складність боротьби з масованими атаками безпілотників навіть за наявності сучасної системи ППО.
Що відомо про атаки Ірану на ОАЕ?
28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, завдавши по ньому потужних авіаударів. У відповідь Тегеран розпочав повітряну кампанію проти країн Перської затоки, зокрема ОАЕ.
Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових дій у відповідь на іранські атаки. Вони призвели до загибелі трьох іноземців та поранення близько 70 осіб.
Катар і ОАЕ намагаються вплинути на США, аби ті якнайшвидше завершили військову операцію проти Ірану, щоб уникнути тривалого шоку для енергетичних ринків.