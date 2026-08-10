Навіть пропагандисти все зрозуміли: до чого готуються всередині Росії

Російські пропагандисти нервують. Соловйов заперечує можливість оголошення мобілізації, а сама тема всередині Росії, як і постійні удари по низці її об'єктів, зокрема суднах і складах Wildberries, викликає все більше паніки.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко, аналізуючи у розмові з 24 Каналом останні заяви з боку російської пропаганди, вказав на те, що частина з неї вже не може втримувати колишню лінію Москви.

Путінському режиму залишилось недовго

Якщо раніше орієнтовно 10% жорстких прихильників кремлівського режиму вважали, що "все йде згідно з планом", то сьогодні, зі слів ексочільника МЗС України, майже 40% кажуть про те, що війну треба припиняти. Вони починають усвідомлювати, що все закінчиться трагедією і для них, і для Росії.

Вони кажуть, що залишаться без штанів, бо не буде на що жити. Wildberries – це не про Тетяну Кім, а про сотні тисяч росіян, які завдяки цій платформі могли якось існувати. Якщо це руйнується, варто уявити, що буде, якщо ці люди підуть проти Кремля. Вже у московських відео закликають об'єднуватися і змінювати владу. Це не жарти,

– констатував Огризко.

Повна версія інтерв'ю з Володимиром Огризком: дивіться у відео

Всі процеси, які відбуваються зараз в Росії, на погляд колишнього міністра закордонних справ України, сточують режим Путіна. Він вважає, що йому залишилось недовго, адже комбінація подій, які тривають з усіх боків, підводить до висновку, що дуже швидко мають статися певні рухи всередині країни-агресорки.

Що саме – ми зараз не знаємо. У 1991 році чим щось став ГКЧП. Зібралась купа переляканих дурнів, в одного тремтіли руки від того, що він не знав, що буде завтра. Цей ГКЧП став гачком, після цього Україна сказала, що вже досить, що "наїлася" радянської влади. А за 3 місяці відбувся референдум, який поставив крапку в історії СРСР,

– нагадав Огризко.

Зараз, з його слів, питання у тому, що ж стане тим новим російським ГКЧП. Ексочільник МЗС підсумував, що сумніву у тому, що щось подібне буде і тепер, вже немає. Путінський режим вичерпує себе.

Нагадаємо, що проти путінського курсу різко виступив Сергій Собянін, міський голова Москви. Очільник російської столиці заявив, що переведення економіки Росії на воєнні рейки зруйнує країну, а заклики зробити це назвав нікчемними. Собянін, який належить до регіональних еліт, відчуває, що пахне смаженим, тим більше на тлі того, що восени на Москву може полетіти українська балістика, про що не раз публічно анонсувала оборонна компанія Fire Point.