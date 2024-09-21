"Концтабори та війська НАТО": що розповідає російська пропаганда про Курщину

Російська пропаганда завжди розганяла брехливі тези, однак події на Курщині довели її до піку своїх можливостей. Кількість фейків щодо Курської області просто вражає.

Так, директорка Департаменту інформації і преси МЗС Росії Марія Захарова заявила, що є "прямі докази" того, що в Курській області Україна, буцімто, "будує концтабори", а українські військові, мовляв, знущаються над місцевим населенням. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що пропаганду навіть підтримують і самі військові країни-агресорки.

Що розповідає російська пропаганда про Курщину

Крім повідомлень, що Україна, нібито, "будує концтабори", російські пропагандисти кричать, що російській армії на Курщині потрібно знищити абсолютно все: від сіл до лісів, адже "лише так" можна вигнати ворога з території.

За словами російського опозиційного журналіста, якраз таки справжні знущання – це перегляд російського телебачення. Однак російські пропагандисти продовжують "віддано розповідати правду", аби росіяни знали, що на них очікує.

Якщо говорити загалом про кількість фейків, які російська пропаганда поширює щодо Курської області, можна твердо сказати, що справа "хлопчика в трусиках, якого розіп'яли" живе далі. Настільки багато зараз є брехні,

– зазначив Яковенко.

Російський опозиційний журналіст зауважив, що російська пропаганда завжди була відома своєю брехнею, але зараз відбувається справжня епідемія та її пік.

Цю "хворобу" підчепили і російські військові. Один з них дав коментар російському каналу, де сказав, що, мовляв, на Курщині "воюють війська НАТО, а саме американці та поляки". Однак в полон вони не беруть, а одразу вбивають. В полон же беруть українські війська".

"Це як в тому анекдоті про війну, де дід розказує, що його розстріляли. Ну, ймовірно, що "всіх їх вбили війська НАТО, а потім зайшли українці та живих взяли в полон". Це приголомшливо. Подібних матеріалів багато", – наголосив Яковенко.

Цікаво! ТРО Медіа вирушили до села Козача Локня для перевірки тверджень російської пропаганди про знущанням над місцевими. Жителі Курщини вважають звинувачення абсурдними, наголошують, що ніхто з українських військових їх не ображає, а навпаки, дають консерви та речі першої необхідності.