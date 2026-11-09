"Унітази були на місці": ірландський журналіст викрив чергову брехню Путіна про "захоплені" села

Під час поїздки прифронтовими територіями України іноземний журналіст на власні очі переконався у тотальній брехні кремлівського диктатора про реальну ситуацію на фронті. Перебуваючи в населених пунктах разом із бійцями ЗСУ та місцевою владою, журналіст несподівано дізнавався із заяв ворога, що ці міста та села нібито вже давно перебувають під російським контролем.

Про це 24 Каналу розповів ірландський журналіст і режисер-документаліст Кейлін Робертсон, зазначивши, що так ворог намагається створити ілюзію успіхів на полі бою. За його словами, масштабну брехню про просування окупантів йому вдалося зафіксувати одразу в кількох регіонах України.

Яку фейкову "перемогу" ворог приписував собі на Запоріжжі та у Святогірську

Робертсон зазначив, що вперше виявив цей обман під час поїздки в Запорізьку область. Тоді він разом із військовими перебував приблизно за 6 кілометрів від ворожих позицій поблизу осушеного Каховського водосховища.

Я сиджу з військовими, читаю новини і в цей момент Путін заявляє, що вони захопили село, у якому я перебуваю. Я нічого не міг зрозуміти, озираюся і запитую, чи бачили тут росіян, бо я ні. А військові пояснюють, росіяни так роблять, щоб видати це за перемогу і створити враження, ніби вони просунулися далі, ніж насправді. Це дуже дивно,

– пригадав документаліст.

Згодом аналогічна ситуація повторилася під час поїздки на схід України. Журналіст розмовляв із міським головою Святогірська, коли в новинах з'явилися чергові заяви диктатора про нібито захоплення цього міста.

Тож я почав шукати російських солдатів, які нібито мали бути всюди. Заглядав у смітники, у вбиральні. Усі сидіння на унітазах були на місці, отже росіяни туди не заходили. Я запитував у місцевих. Росіяни брешуть, це їхня тактика. І так було впродовж усієї поїздки,

– підкреслив Робертсон.

За словами журналіста, подібні випадки траплялися навіть у Харківській області, де команда відвідувала міста, про захоплення яких окупанти нещодавно звітували. Він почав фіксувати ці факти, адже така дезінформація несе серйозні політичні та гуманітарні загрози.

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