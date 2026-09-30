Букви й цифри не на першому місці: міністр освіти Росії озвучив нові пріоритети для дітей

Кремль продовжує посилювати пропаганду на дітей. У Росії планують закріпити нові стандарти дошкільної освіти, зробивши пріоритетом виховання "моральних орієнтирів" замість базового навчання грамоти й лічби.

Відповідну ініціативу оголосив міністр освіти країни-агресорки Сергій Кравцов. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Як Росія поширює пропаганду у дитсадках?

Нові освітні норми передбачають зміщення фокуса з математики та вміння читати на знайомство дітей із так званою "рідною культурою", літературою та місцевими звичаями. Російські посадовці прагнуть офіційно зафіксувати ці пріоритети в новому стандарті дошкільної освіти.

У ЦПД розповіли, що для реалізації цієї політики в дитсадках країни-агресорки уже стартували спеціальні проєкти під назвами "Орлята-дошколята" та "Добрі ігри". Ці програми використовують для цілеспрямованого нав'язування дітям ідеологічних наративів і формування лояльності до влади з найменшого віку.

Зазначимо, що ця ініціатива є частиною значно ширшої пропагандистської кампанії. Окрім дитсадків, Росія також посилює ідеологічну обробку учнів молодшої та старшої школи.

Окремі російські програми для дітей на окупованих територіях можуть виглядати як різні ініціативи, однак разом вони формують цілісну систему. Серед них – "Орлята Росії", "Рух Перших", "Зарница 2.0", "Юнармія" та Центр "ВОИН".