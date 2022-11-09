Судили львів'янина за підтримку Путіна та пропаганду війни: який вирок отримав

60-річний львів’янин Ігор Сергієнко у соцмережі "Однокласники" розповсюджував дописи антиукраїнського змісту та підтримував агресію Росії. Його визнали винним у пропаганді війни та судили 4 листопада.

60-річний Ігор Сергієнко за професією – радіомонтажник, спеціалізується на виготовленні приладів контролю для атомних електростанцій. У суді обвинувачений визнав свою вину.

Читайте також У російському театрі глядачів взяли в заручники: пропагандисти хотіли показати "муки" Донбасу

Яке покарання призначив суд

Вироком суду чоловікові призначили три роки позбавлення волі, однак після визнання вини обвинуваченого звільнили від відбування покарання на умовний строк два роки. Також у нього конфіскували ноутбук, з якого велася активна діяльність в інтернеті.

Чоловік робив не власні публікації, а перепощував чужі. У стрічці новин він лайком чи смайликом реагував на той чи інший допис. Після цього пост автоматично відображався на його особистій сторінці.

Ігор не може точно сказати, які пости з тих, що тепер фігурують у кримінальному провадженні він підтримав, а де поставив так званий "дизлайк". Пости ж поширювались незалежно від характеру реакцій.

Які пости поширював львів'янин

1 березня цього року Ігор вперше розповсюдив публікацію з текстом "Z – підтримай наших", а потім ще декілька подібних:

"За перемогу, підтримаєм наших. Завдання буде виконане".

"Підтримаємо Путіна. Вітаємо з початком визволення вітчизни".

"Нацисти 19 ракетної бригади укрорейху, які запускають Точки-У на території ЛДНР і РФ, в тому числі по Донецьку".

Також Сергієнко вподобав дописи про підтримку "окупантів на Донбасі", "Крим – це Росія" та повагу до Путіна, однак в суді він від таких симпатій відхрещувався.

Цікаво – Пропагандисти Росії запевняють, що Україна нападе на Білорусь: дивіться відео



