Росіяни запроваджують "азбуку перемоги" для школярів на окупованих територіях

Окупанти запроваджують новий підручник для школярів на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про так звану "азбуку перемоги".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.

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Яку пропаганду впроваджують окупанти

Росіяни в окупованому Донецьку презентували видання під назвою "азбука перемоги", яке має стати обов’язковим для читання в школах. Про новий підручник заявив один з авторів проєкту – колаборант і голова так званої "громадської палати ДНР" Олександр Кофман.

Основний зміст "азбуки" – глорифікація терористичної армії Росії, популяризація війни та спотворене трактування подій Другої світової й нинішньої агресії проти України,

– пояснили в Центрі нацспротиву.

Там попередили, що пропаганда через освіту – один із ключових інструментів окупаційної політики. Росія цілеспрямовано знищує українську ідентичність з дитинства.

До слова, розвідка Британії розкрила, що Росія мілітаризує дітей та молодь через систему освіти. Москва намагається отримати більшу підтримку війни проти України та очікує на збільшення збільшувати кількість охочих серед молоді приєднуватися до армії, які вже тривалий час зазнає значних втрат на фронті.