На этой неделе многие обсуждают то, как простой школьник исправил грубейшую ошибку президента России Владимира Путина, которую тот допустил во время своей речи на форуме "Новое знание".

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Разумеется, довольно посредственные исторические знания порою позволяют Владимиру Путину нести куда более отъявленную чушь, но все же, меня больше заинтересовал не этот казус, а совершенно иной.

Дело в том, что в рамках форума выступал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, который заявил, что у стран Запада нет средств противодействия российским высокоточным гиперзвуковым ракетам "Кинжал".

Честно говоря, меня поначалу смутил сам факт, что на форуме "Новое знание" подрастающему поколению рассказывали про гиперзвуковые ракеты, которым неспособны противодействовать страны Запада, а не и вправду полезную для развития информацию. Но, потом я вспомнил, что это Россия и все встало на свои места.

Но, все же, вернемся к Сергею Чемезову, а именно к тому, что он назвал гиперзвуковые ракеты "Кинжал" высокоточными, заявил, что у стран Запада нет средств противодействия им и, опять-таки, вообще назвал ракеты гиперзвуковыми. Ведь, фактически, даже если расценивать выступление Сергея Чемезова как передачу неких новых знаний, то они целиком и полностью были неверные и лживые.

Сергей Чемезов – особа, приближенная к Путину / фото – РосСми

Прежде всего, стоит отметить, что ракеты "Кинжал" не являются гиперзвуковым оружием в полном смысле этого слова.

Дело в том, что пресловутый "Кинжал" — это баллистическая ракета Р-500 (9М728) ОТРК "Искандер" авиационного базирования. То есть, не новейшая, высокотехнологичная разработка с нуля, а банальная авиационная модификация Р-500.

Например, это все равно, как если бы США не стали создавать ракету AGM-183A ARRW, а попросту взяли бы крылатую ракету Томагавк и создав модификацию авиационного базирования, назвали бы ее гиперзвуковым комплексом. Хотя, так и было в 1979 году, когда AGM-109 TALCM боролась за заказ с AGM-86 ALCM, которой и проиграла, но при этом они не назывались гиперзвуковыми комплексами.

Что же до российской ракеты, то она, конечно же, способна развивать гиперзвуковую скорость, как и любая другая баллистическая ракета, но при этом в нее не вложены те требования, которые относятся к гиперзвуковому оружию нового поколения.

Между тем, о высокой точности "Кинжала" судить невозможно, а вот о том насколько точные ракеты ОТРК “Искандер” судить можно было по опубликованным в феврале 2021 года видеокадрам из Сирии. И точность, мягко говоря, у этих ракет очень сильно хромала, судя по опубликованным кадрам.

Что же до средств противодействия, то хотелось бы отметить, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Армения применяла ОТРК "Искандер" против азербайджанской армии. Тогда же и появились первые сообщения о том, что ракеты этих комплексов были сбиты азербайджанским ПВО.

Российские "Искандеры" провалили тест на эффективность в ходе войны в Нагорном Карабахе / фото – РосСми

15 марта 2021 года стало известно, что Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики при разминировании города Шуша обнаружило обломки двух ракет комплекса "Искандер-М" с идентификационным номером 9М723, которые позже были выставлены в Парке военных трофеев в Баку.

Были они сбиты системами ПВО, доподлинно неизвестно, но с учетом того, что информация об уничтожении ракет ОТРК "Искандер" не официально озвучивалась задолго до того, как были найдены обломки – это не исключается.

То есть, ракета ОТРК "Искандер", читай "Кинжал", была уничтожена не самой высокотехнологичной ПВО в мире… И это даже без учета того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян лично выражал неудовлетворение купленными у России ОТРК "Искандер".