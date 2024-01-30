Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що це дуже важливо. Він додав, що останнім часом поширюють світлини з "Шахедами", які лежать у полі.

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"Вони лежать у полі без видимих ознак того, що їх збили за допомогою зенітної артилерії чи ракет. Очевидно, зараз на перший план виходить використання засобів електронної боротьби", – сказав Попович.

Як можна зменшити потенціал росіян

Аби зменшити потенціал ворога у РЕБ, треба знищувати установки, які працюють на фронті. Це відбувається час від часу.

Треба знищувати виробництво цих установок. У відкритих джерелах є інформація – десь близько 30 різних засобів РЕБ Росії. Немає інформації, скільки багато в них є. Вони намагаються цю історію вдосконалювати. Вони традиційно були сильними з цього питання, але зараз ми наздоганяємо,

– зауважив військовий оглядач.

Попович додав, що в Україні була дуже хороша школа радіоелектронної боротьби. Тому, у зв'язку з розвитком дронів, РЕБ виходить практично на перші місця.

Втрати ворога