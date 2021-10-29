І це відбувається зараз, у наш час. Я звернув на це увагу, і хочу, щоб побачили і ви. Але почнемо трохи з історії.

До теми Скільки дітей загинули через війну на Донбасі: сумні цифри

Ви могли чути про таке мерзенне явище під час Другої світової війни, як Гітлер'югенд – молодіжну нацистську воєнізовану організацію. Такий собі головний кадровий резерв Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.

Приналежність молоді Німеччини до Гітлер'югенду була обов'язковою. Заборонена ця нацистська організація була лише 10 жовтня 1945 року.

Росія не є частиною цивілізованого світу

Весь цивілізований світ керується принципами рівноправ'я, поваги до інших народів, терпимості та бажання вирішувати проблемні та конфліктні ситуації, керуючись нормами міжнародного права ООН. Але не Росія.

Росія ніколи не була частиною цивілізованого світу. Її завжди вважали і асоціювали з агресією та країною-вбивцею.

Це не тільки моя особиста думка та власні спостереження, це доводить фактична історія Росії за останні 120 років. Після приходу комуністів все стало тільки гірше. І хто б що не розповідав про "великі плюси" радянського часу, ніхто і ніколи не вбивав так багато своїх громадян, як вбивали совєти.

Ні Чингісхан, ні Гітлер. Та що тут казати – всі втрати союзників під час Другої світової війни є меншими, ніж кількість замордованих і вбитих радянською владою громадян СРСР.



Втрати союзників під час Другої світової війни менші, ніж кількість замордованих радянських громадян / Фото Getty Images

Чинна російська влада не хоче прогресувати і не хоче змінюватися. Якщо ми кажемо про еволюцію системи управління, демократичні процеси, свободу слова, то це дуже і дуже важка справа для державних діячів.

Диктатура та тоталітаризм для них завжди були набагато простішими і зрозумілішими формами управління, тому сподіватися на те, що Росія зміниться, на жаль, не доводиться.

Пропаганда й мілітаризація серед дітей

Далі там буде тільки гірше і сьогоднішня тема лише зайвий раз це доводить. Діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, постійно піддаються пропаганді, мілітаризації і воєнізації зі сторони окупаційної влади.

Матеріалів на цю тему настільки багато, що мені довелося витратити кілька годин на читання всього-на-всього 6 невеликих статей. Читаєш і розумієш, що своїми діями Росія порушує таку кількість міжнародних законів, які сама ж ратифікувала, що волосся стає дибки.

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Почнемо з того, що під час збройних конфліктів на окупованих територіях починає діяти міжнародне гуманітарне право. Це зроблено для того, щоб під час воєн, які можуть бути, народи та влада були зобов'язані дотримуватися мінімальних людських законів.

Вони діють у разі оголошеної війни або будь-якого збройного конфлікту, навіть якщо одна зі сторін протистояння не визнає стану війни, і в разі окупації території, навіть якщо ця окупація не зустрічає збройного опору.

Стаття 50 Конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняє державі-окупанту заносити дітей до списків підконтрольних їй формувань або організацій. А стаття 51 цієї ж конвенції – пропаганду на окупованій території служби в армії держави-окупанта.

Відповідно до цього документа, кримчани за жодних обставин не можуть відмовлятися, частково або цілком, від прав, які їм забезпечує конвенція. Однак більшість із них навіть не знають про існування таких міжнародних законів.

Особливо їхні діти, яких зомбують з екранів російського телебачення та у мілітаристських заходах, які проводять окупанти в Криму. Все це відбувається крайні 7 років і навіть зараз, під час пандемії.

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Це означає, що росіяни порушують 6 статтю Конвенції про права дитини, яка гарантує дітям захист їхнього здоров'я і життя. Крім того, порушується інша, 29 стаття, в якій мовиться про те, що дитина повинна виховуватися за принципами, проголошеними ООН.

Не дотримано і 38 статті конвенції про те, що держави-учасниці зобов'язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, які застосовуються до них у випадку збройних конфліктів і стосуються дітей.

"У документах ООН засуджують акти агресії однієї держави щодо іншої – це вважається злочином. Росія повністю цим нехтує і виховує в дітях позитивне сприйняття акту агресії і окупації, стверджуючи, що це – перемога і досягнення", – зазначила учасниця Кримської правозахисної організації Ірина Сєдова.

Інформації про порушення прав дітей на тимчасово окупованих територіях – безліч. Саме тому зараз Україна готує величезний документ, який скерує до Гааги та проситиме про притягнення Росії до відповідальності.

Юнармія – російська спадкоємиця Гітлер'югенд

В окупованому Росією Криму навчається майже 220 тисяч школярів. Усі вони перебувають під впливом російської пропаганди і поки не розуміють, наскільки це ламає їхнє життя.

Існує і молодіжна військово-патріотична організація Юнармія, яка є прямою спадкоємицею нацистської Гітлер'югенд. Її створили у 2016 році з ініціативи міністерства оборони Росії.



Юнармію створили з ініціативи міноборони Росії / Фото з сайту "Комиинформ"

Щодо ситуації на території Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованих терористами й російськими військовими – це взагалі окрема історія. У своїй колонці директор iDemocracy з питань захисту прав людини Микола Кулеба дуже чітко описав масштаб трагедії.

На тимчасово непідконтрольних територіях України в 2019 році навчалося майже 143 тисячі школярів. У 2020 році ця цифра зросла до майже 146 тисяч. Точної інформації щодо Луганської області немає, але за приблизними підрахунками – це понад 80 тисяч школярів.

Там наші "брати"-росіяни працюють над пропагандою не тільки для поширення "руського миру", а й для формування чіткого образу ворога у вигляді України, яка відмовилася бути частиною Російської імперії та обрала західний шлях розвитку.

У такий спосіб через російську владу та пропаганду, яка вливається у вуха дітей, за декілька років ми отримаємо нову партію прихильників "скреп". Вони, ймовірно, так і не встигнуть побачити ту страшну Європу та США, які намагаються зашкодити "матінці"-Росії.

Різниця у вихованні

Я закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна у 2004 році. У 13 років я склав присягу на вірність українському народові. Мене виховували у традиціях військової честі та лідерства.



Українських дітей виховують у традиціях військової честі / Фото з сайту Київського ліцею імені Івана Богуна

Офіцери-вихователі завжди наголосили на тому, що ми – еліта і майбутнє нашої країни, і служити ми маємо тільки народові України, а не владі. Саме в цьому і полягає найбільша різниця між нами і росіянами.

Українці воюють за себе і своє – нам чужого не треба. Росіяни воюють за те, щоб зробити чуже своїм, а це завжди потребує величезної кількості брехні.

Брехня лунає в Росії звідусіль. Якщо її припинити, то всі зрозуміють, якою є правда – і тоді війна в нашій країні теж закінчиться дуже швидко.