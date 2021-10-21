Про це повідомила омбудсмен з прав людини Людмила Денісова. Вона обговорювала втрати Україні на війні зі Спеціальним Представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором

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Скільки дітей загинули від війни на Донбасі

Внаслідок агресії Росії 158 дітей уже загинули, понад 3000 – були поранені. Денісова відзначила, що тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право – на життя.

Важливо! Щороку в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, загиблих через російську агресію. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт 1 червня – у День захисту прав дітей.

Денісова нагадала, що діти на окупованих територіях не мають повноцінного дитинства і живуть в умовах військової агресії.

До того ж окупанти позбавляють дітей права:

на навчання українською мовою,

вільне пересування,

здобуття освіти.

Загибель дитини під Донецьком і фейк окупантів

Повний текст публікації Людмили Денісової

Мала честь зустрітися зі Спеціальним Представником Європейського Союзу з прав людини Імоном Гілмором, з яким обговорили додержання прав дітей, забезпечення гендерної рівності, права національних та сексуальних меншин.

Відзначила, що тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право - на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 – поранено.

Окупаційні адміністрації ТОТ України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти.

Також розповіла про виклики, з якими доводиться стикатися у сфері додержання прав дітей в умовах проведення в Україні реформи децентралізації та процесу деінституціалізації інтернатних закладів. Проблемою залишається відсутність у деяких новостворених територіальних громадах Служб у справах дітей, що призводить до порушення прав дітей та несвоєчасне реагування на них з боку посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування.

Пана Гілмора цікавило питання ратифікації Україною Стамбульської конвенції. Наголосила, що у своїх щорічних доповідях постійно рекомендую українському Парламенту ратифікувати конвенцію. Зрушення в цьому напрямі вже є: разом з Урядом, громадськими організаціями, за підтримки Першої леді підготовлено законопроект про ратифікацію Стамбульської конвенції, і ми в очікуванні внесення його до Верховної Ради.

Поділилася досвідом свого Офісу щодо моніторингу додержання прав ромської національної меншини, під час якого виявлено, зокрема, системні порушення права на освіту та медичну допомогу, особливо в період пандемії COVID 19.

Розглянули питання додержання прав ЛГБТ-спільноти в Україні. Відзначила, що мною фіксуються випадки порушень їхніх прав на захист від дискримінаційних дій, майнових та немайнових прав через неможливість укладення цивільного партнерства.

Поінформувала, що другий рік поспіль наполягаю на ухваленні Парламентом законопроекту про цивільне партнерство, яке стосується не тільки одностатевих пар, а й різностатевих, які живуть разом і теж не можуть реалізувати свої права.

Домовилися з паном Гілмором продовжити діалог та обмін досвідом, висловили взаємне прагнення працювати разом задля забезпечення прав і свобод громадян.