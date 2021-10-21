Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова. Она обсуждала потери Украины на войне со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором

Тем временем Руки оккупантов развяжутся, – военный эксперт об угрозах отсутствия ОБСЕ на Донбассе

Сколько детей погибли от войны на Донбассе

Вследствие агрессии России 158 детей уже погибли, более 3000 были ранены. Денисова отметила, что длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право – на жизнь.

Важно! Ежегодно в Украине 4 июня чтят память детей, погибших из-за российской агрессии. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект 1 июня – в День защиты прав детей.

Денисова напомнила, что дети на оккупированных территориях не имеют полноценного детства и живут в условиях военной агрессии.

К тому же оккупанты лишают детей права:

на обучение на украинском языке,

свободное передвижение,

получение образования.

Гибель ребенка под Донецком и фейк оккупантов

Полный текст публикации Людмилы Денисовой​

Имела честь встретиться со специальным представителем Европейского Союза по правам человека Имоном Гилмором, с которым обсудили соблюдение прав детей, обеспечение гендерного равенства, права национальных и сексуальных меньшинств.

Отметила, что длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право – на жизнь. В результате агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3000 – ранены.

Оккупационные администрации ВОТ Украины лишают наших юных сограждан права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования.

Также рассказала о вызовах, с которыми приходится сталкиваться в сфере соблюдения прав детей в условиях проведения в Украине реформы децентрализации и процесса деинституциализации интернатных учреждений. Проблемой остается отсутствие в некоторых вновь созданных территориальных общинах Служб по делам детей, что приводит к нарушению прав детей и несвоевременное реагирование на них со стороны должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Господина Гилмора интересовал вопрос ратификации Украиной Стамбульской конвенции. Подчеркнула, что в своих ежегодных докладах постоянно рекомендую украинскому Парламенту ратифицировать конвенцию. Подвижки в этом направлении уже есть: вместе с Правительством, общественными организациями, при поддержке Первой леди подготовлен законопроект о ратификации Стамбульской конвенции, и мы в ожидании внесения его в Верховную Раду.

Поделилась опытом своего Офиса по мониторингу соблюдения прав ромского национального меньшинства, во время которого выявлено, в частности, системные нарушения права на образование и медицинскую помощь, особенно в период пандемии COVID 19.

Рассмотрели вопрос соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Украине. Отметила, что мной фиксируются случаи нарушений их прав на защиту от дискриминационных действий, имущественных и неимущественных прав из-за невозможности заключения гражданского партнерства.

Проинформировала, что второй год подряд настаиваю на принятии Парламентом законопроекта о гражданском партнерстве, которое касается не только однополых пар, но и разнополых, которые живут вместе и тоже не могут реализовать свои права.

Договорились с господином Гилмором продолжить диалог и обмен опытом, выразили взаимное стремление работать вместе для обеспечения прав и свобод граждан.