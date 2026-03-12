Активність Росії з боку Чорного моря знизилась: речник ВМС ЗСУ сказав, які загрози залишились

Нині основною загрозою з морського напрямку залишаються російські повітряні атаки, зокрема стратегічна авіація над Азово-Чорноморським регіоном. Водночас не варто залишати поза увагою морські дрони противника, хоч вони й рідко застосовуються.

Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Які небезпеки існують з боку Чорного моря?

За словами речника, нещодавно у небо над Азовсько-Чорноморським регіоном підіймалась російська стратегічна авіація. Водночас він зауважив, що такі випадки трапляються доволі рідко – декілька разів на рік.

І, звісно, це "Калібри", які запускають з носіїв, здебільшого – у глиб України. Тепер це ще й гіперзвукові ракети, які запускаються з Криму,

– сказав Плетенчук.

Крім того, військовий наголосив, що не варто залишати поза увагою іншу небезпеку. Мовиться про морські дрони російської армії, які також застосовуються не часто.

Разом з тим речник зауважив, що ворожі кораблі, які базуються у Новоросійські нині діють дуже обмежено через попередні ефективні дії Сил оборони. До прикладу, у березні підводні човни Росії виходили у море лише один раз, здійснивши два пуски ракет по Україні. Раніше вони перебували у морі майже постійно, по черзі змінюючи один одного. Однак подібного режиму немає вже декілька місяців поспіль.

Плетенчук вважає, що російське командування таким чином намагається зберегти ресурс, оскільки субмарини виконують бойові задачі уже 5 рік поспіль, тож це може позначитись на їхній ефективності.

Також речник повідомив, що після атаки Сил оборони щонайменше один з п'яти російських надводних ракетоносіїв повністю вийшов з ладу. А підводний човен, який раніше зазнав атаки ЗСУ, досі не виходив на чергування. Імовірно, ремонтувати його у Новоросійську доволі важко.

За словами Плетенчука, українці навряд чи будуть "добивати" його, оскільки у складі Чорноморського флоту Росії є ще чимало цікавих цілей.

Що відомо про нещодавні ураження російських цілей?