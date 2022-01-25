Пока РФ продолжала наращивать свои силы вблизи наших границ, пока Москва вела все переговоры с воинственной риторикой и нагнетала в наш адрес, немало стран активизировались помогать Украине в буквальном смысле этого слова. Промежуточные итоги за последнюю неделю.

Угроза вторжения России Какие страны предоставляют или блокируют поставки оружия Украине

Военна помощь вооруженных сил Ее Величества

Одними из первых протянула нам руку помощи Британия. За эту неделю транспортные самолеты Королевских ВВС C-17 буквально каждый день садились в Борисполе с очередной партией помощи. В частности Лондон передал нам:

2000 единиц противотанкового оружия (NLAW, которое производители описывают как "первую в истории ракетную систему, быстро уничтожающую любой основной боевой танк лишь одним выстрелом, поражая его сверху);

около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных;

кроме того, Британия рассматривает возможность отправить сотни военных в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для РФ.

Помощь США

Также уже две партии помощи прилетели за последние дни к нам из США.

В частности это:

летальное оружие и боеприпасы для наших ВСУ;

гранатометы SMAW-D (это легкий одноразовый гранатомет, предназначенный для поражения полевых фортификационных сооружений, пробития стен зданий, а также использования в оборонительных целях);

кроме того, уже в начале весны наши ВВС получат от США 5 первых вертолетов Ми-17В-5, а также один Ми-8МТВ, ранее принадлежавших ВВС Афганистана.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы ввести против России новые усиленные санкции.

Помощь стран Балтии

Кроме традиционных для нас партнеров, готовы помогать и страны Балтии.

Так, согласно правилам экспортного контроля, Эстония, Латвия и Литва уже получили разрешение от Госдепа США передать оружие Украине!

Эстония планирует передать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin;

Литва – ракеты класса "земля-воздух" Stinger (ПЗРК, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей, а именно вертолётов, самолётов или БПЛА). А еще — 24 портативных тепловизора, которые в настоящее время принадлежат ВС Литвы.

Латвия, по словам главы минобороны страны, также отправит нам ПЗРК Stinger, которые были на вооружении у латвийской армии, а еще — индивидуальную экипировку латвийского производства для солдат и сухпайки.

Немецкое предательство

А вот Германия, напомню, согласно тем же правилам экспортного контроля не разрешила Эстонии передать Украине летальное оружие!

Кстати, Украина не раз обращалась к Германии с просьбой помочь с поставками летального оружия, однако ФРГ отказалась, назвав "дипломатию — единственным возможным путем решения конфликта".

А в качестве "поддержки" Германия решила направить Украине лишь полевой госпиталь.

Важно Как Австрия и Германия стали добровольными жертвами российской пропаганды

Поддержка Украины растет

Некоторые страны за это время пока еще не предоставили Украине какую-либо помощь, однако уже заявили о готовности поставок оружия.

Так, в правительстве Нидерландов пообещали предоставить нам оборонительное оружие, если будет запрос через НАТО либо если поступит непосредственный запрос Киева.

А вот министр обороны Чехии заявила – они также готовы помочь нам с новейшим необходимым оружием и военным оборудованием.

От Украины ждут конкретный список необходимого нам вооружения. По словам министра, они могут обеспечить нас артиллерийскими боеприпасами калибра 152 миллиметра, которые у нас как раз дефицитные.

Также, в случае агрессии Москвы наши союзники могут ударить по России не только с западного, но еще и с восточного направления – глава японского правительства Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия" в случае вторжения РФ в Украину.

Ведь не стоит забывать о многолетнем факторе территориальных претензий Японии к РФ и наоборот. Так что, Япония, как никто другой, прекрасно понимает нынешнюю ситуацию в Украине.

По теме Экономика война: Россия долго готовилась

Пока РФ в попытках оправдать собственную агрессию, ссылается на то, что в скором времени Украина получит членство в НАТО, все возможное, что мы можем сделать сейчас – это на деле консолидировать вокруг себя как можно больше партнеров, которые в случае "если вдруг" будут готовы стать на сторону Украины.

США готовятся к переброске войск в Европу – смотрите видео