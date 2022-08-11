Зброя росіян – застаріла, а ракети влучають у цілі тільки у 33% випадків, – ЗМІ
Джерело:The Times
російська зброя є неефективною та застарілою. Бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети влучають у ціль лише з 33% ймовірністю.
Ворожа зброя, яку українські військові вилучили з поля бою, не відповідає сучасним вимогам. Про це американське видання заявило з посиланням на внутрішній звіт Міністерства оборони України.
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росія змушена призупинити багатомільйонні контракти на постачання зброї з іншими країнами через санкції або через необхідність поповнити втрати бойової техніки в Україні,
– мовиться у повідомленні.
російська зброя виявилася не такою потужною: які недоліки в техніці
З'ясувалося, що броньований захист ударного вертольота Ка-52 "Алігатор", який є одним з найсучасніших у росії, може бути пробитий стрілецькою зброєю калібру 7,62 міліметра.
Водночас крилата ракета морського базування 3М-14 "Калібр" має лише 33% ймовірності вразити ціль. Близько 30% використаних росією ракет влучили в Україні у цивільні об'єкти.
Вантажівка Урал-63706-0010 "Торнадо-У", призначена для транспортування озброєння та військової техніки, має посилений броньовий захист, але при цьому її можна уразити стрілецькою зброєю. Водночас бойова машина піхоти БМД-4М слабко захищена і від стрілецької зброї, і від осколків мін і артилерійських снарядів.
Модернізовані танки Т-72Б3, бронетранспортери БТР-82А та іншу бронетехніку ЗСУ успішно знищили західною протитанковою зброєю.
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Також у ворога є проблеми з безпілотниками. У звіті наших військових мовиться про те, що "Орлан-10" складається з великої кількості деталей, які швидко зношуються та виходять з ладу.
російська зенітно-ракетна система "Панцир-С1" не здатна протистояти кільком безпілотникам і не має захисту від ударів з повітря.
Українські військові відправляли 2 безпілотники для відволікання уваги і 3 для ураження цілей, з чим російська система не впоралася,
– мовиться у повідомленні.
росія припиняє поставку зброї в інші країни
Через проблеми зі своєю зброєю росія вирішила призупинити її постачання в інші країни. Вона вже зупинила або розірвала контракти з Сербією, М'янмою та В'єтнамом. Також під загрозою зриву є договори з Індією, Казахстаном та білоруссю.
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