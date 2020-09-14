Андрій Пальчевський – пивовар з московською пропискою, урядовець Азарова, київський бізнесмен, телеведучий, знайомий президента Зеленського, рупор телеканалів Медведчука. А віднедавна – претендент на крісло київського мера.

Пальчевський заявляє, що після втечі з Росії приніс Україні величезні інвестиції, але інформацію про них сховав десь на пляжах карибських офшорів. Більше про це – в розслідуванні журналістів Bihus.info.

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Він також заявляє, що веде в політику нових і професійних, але журналісти-розслідувачі їх не знайшли. Фінансування його партії – загадка. Але його довірена особа співпрацює з відвертим криміналом, рейдерами, бізнесом у так званій "ДНР" та Криму.

Російське минуле Пальчевського

Попри безліч інтерв'ю, біографія Пальчевського куца і непрозора. Народився в Києві, вчився у військовому інституті у Москві, служив радянським військовим перекладачем у Лаосі. Тому його донині підозрюють у "корочці" ГРУ.

В першій половині 1990-х Пальчевський встиг зайнятися бізнесом, стати знаним пивоваром і навіть балотуватися до російської Держдуми від "Партії любителів пива". Депутатом він не став, жодної додаткової інформації про його життя в Росії немає.

Повернення до Києва

► В 2003 році Пальчевський переїхав до Києва. За його словами, у Росії його переслідували. Переїхав і кинувся в Помаранчеву революцію. Ну, знову ж таки, за його словами.

► Тоді ж Пальчевський побудував клініку "Євролаб", окопувався в Києві і, як порядний учасник революції, пішов в уряд Азарова заступником міністра. Пропрацював там ледь 3 місяці. І Пальчевський-політик закінчився, почався Пальчевський-шоумен.

► У 2011 році він з'явився на "Першому національному" з неоднозначними інтерв'ю. А за рік – розважав домогосподарок на пару з російським колегою Малаховим вже на "Інтері". Програмою займалася команда Зеленського. Тоді – генпродюсера "Інтеру".



Андрій Пальчевський / Фото "Детектор медіа"

►У 2014 році Пальчевський увірвався в події і знову натрапив на Тимошенко. Увесь час Майдану він регулярно здійснював подвиги, про які красиво розповідав і навіть власноруч пілотував швидку.

Любов до каналів Медведчука

►У 2017 році Пальчевський виринув на "Прямому каналі". Не знайшовши там порозуміння, перейшов на канали Медведчука, з якими повністю на одній хвилі – Newsone, ZIK і "112".

Інколи від проросійських каналів втікав ненадовго на просто російські. Причому, опинявся в Москві разом із Медведчуком. Саме під час виступів на російських каналах Пальчевський робив найяскравіші заяви.

Чим більше і грубіше ви будете сварити Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого возз'єднання,

– ось одна з його цитат.

Власне, це – вся біографія, яка нині є в публічному просторі. І загальнопопулістична риторика, під кожну ситуацію окремо. Під час революції – героїчна. Нині – для виборця між "Путінввєдівойска" і "какаяразница".

Для тих, кому в принципі і Медведчук непоганий, але вже просто набрид. Така собі "нова упаковка" для "мижебратства". Але сам Пальчевський це спростовує. В останньому інтерв'ю навіть від цитати про "об'єднання" якось недолуго відкараскувався.

Риторика – це річ, яку доволі легко змінити. А ось фінансові та майнові зв'язки – тут все постійніше, а тому цікавіше. Журналісти Bihus.info їх дослідили: є росіяни – тотально, є українські рейдери. Є бізнес в ОРДЛО та Криму, а також ОПЗЖ.

Детальніше про спонсорів-"смотрящих" та команду ноунеймів Пальчевського – дивіться у відео програми.