Російське місто витратило 5 мільйонів на портрети Путіна і підручники з патріотизму

Мерія російського Новосибірська без торгів здійснила закупівлі «патріотичної продукції» на майже 5 мільйонів рублів. Усі їх витратили на портрети очільника Кремля Володимира Путіна та навчальні комплекти для виховання патріотизму у дітей.

Про це повідомляє "Сибір. Реалії".

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Так, працівники міської адміністрації закупили книги і DVD-диски з пропагандистськими фільмами про окупований Крим, а також російський герб, прапор і портретПутіна.

Окрім того, палац дитячої творчості "Юніор" замовив 241 навчальний комплект "для виховання патріотизму у дітей".

При цьому постачальника продукції не вказано, проте відомо, що закупівлю проводять у єдиного постачальника, без торгів.

Видання зазначає, що сувенірну продукцію і книги для "патріотизму" розподілять між школами – по два комплекти на один навчальний заклад.

До слова, таке "виховання патріотизму" для Росії не є новим. Так, під час незаконного призову до армії РФ, що тривав на окупованому півострові, до пропаганди окупанти залучають навіть дітей. Школярі стають членами "військово-патріотичних клубів", де їм нав'язують винятково російську ідентичність.