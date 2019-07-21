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      Російське телебачення продовжує кампанію на підтримку Медведчука, – Цимбалюк

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      Наразі російське телебачення продовжує кампанію на підтримку Медведчука. Складається враження, що у всій партії "Опозиційна платформа – "За життя" є лише Віктор Медведчук.

      Таку думку висловив спеціальний кореспондент інформаційної агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу.

      Важливо! Медведчука планують відтіснити: режисер Стоун попросив Путіна перехрестити свою 22-річну доньку

      "Наприклад, в четвер він зустрічається з Путіним, а за два дні до виборів у Росії показують фільм Олівера Стоуна, де Медведчук і Путін в головних ролях. Потім в п'ятницю ввечері на сайті Кремля виходить інтерв'ю Путіна, яке він дав Стоуну", – розповів Цимбалюк.

      За словами Цимбалюка, перед ефіром був окремий величезний сюжет про Віктора Медведчука. 

      Там були такі фрази: "Медведчук виступає проти європейського популізму, майданних яструбів, він рупор простого народу, він за мир, який не потрібен бандерівцям". Зараз ми матимемо в новому парламенті людину, яка буде 100% голосом Путіна в Україні,
      – заявив журналіст.

      Проте, як розповів Цимбалюк, росіяни вже втомилися від української теми. "Навіть в коментарях під російськими ток-шоу люди часто пишуть: "Чому ви розповідаєте нам про сусідню країну, а не розповідаєте про свою", – додав журналіст.

      Чи голосують українці з Росії? Цимбалюк відповів, що масово, звичайно, ніхто не їде до України голосувати, лише одиниці. До того ж, зацікавленість в президентських виборах була більша.

      Дивіться відео: хто такий Віктор Медведчук

       

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини Росії Україна – Росія Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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