Російське телебачення продовжує кампанію на підтримку Медведчука, – Цимбалюк

Наразі російське телебачення продовжує кампанію на підтримку Медведчука. Складається враження, що у всій партії "Опозиційна платформа – "За життя" є лише Віктор Медведчук.

Таку думку висловив спеціальний кореспондент інформаційної агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк у прямому ефірі 24 каналу.

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"Наприклад, в четвер він зустрічається з Путіним, а за два дні до виборів у Росії показують фільм Олівера Стоуна, де Медведчук і Путін в головних ролях. Потім в п'ятницю ввечері на сайті Кремля виходить інтерв'ю Путіна, яке він дав Стоуну", – розповів Цимбалюк.

За словами Цимбалюка, перед ефіром був окремий величезний сюжет про Віктора Медведчука.

Там були такі фрази: "Медведчук виступає проти європейського популізму, майданних яструбів, він рупор простого народу, він за мир, який не потрібен бандерівцям". Зараз ми матимемо в новому парламенті людину, яка буде 100% голосом Путіна в Україні,

– заявив журналіст.

Проте, як розповів Цимбалюк, росіяни вже втомилися від української теми. "Навіть в коментарях під російськими ток-шоу люди часто пишуть: "Чому ви розповідаєте нам про сусідню країну, а не розповідаєте про свою", – додав журналіст.

Чи голосують українці з Росії? Цимбалюк відповів, що масово, звичайно, ніхто не їде до України голосувати, лише одиниці. До того ж, зацікавленість в президентських виборах була більша.

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