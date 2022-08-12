Печерський суд зняв арешт з ТРЦ Ocean Plaza, який належить російському олігарху і другу путіна

Печерський суд зняв арешт з будівлі столичного торгівельно-розважального центру Ocean Plaza. Його кінцевим бенефіціарним власником є російський олігарх аркадій ротенберг.

Відповідне рішення винесла суддя Печерського суду Світлана Гречана. Також вона зняла арешт з коштів на рахунках формального власника ТРЦ – ТОВ "ІС "Либідь".

Цікаво Друг путіна мільярдер ротенберг відмовився брати участь у відбудові Антонівського мосту

З ТРЦ Ocean Plaza зняли арешт

Печерський суд зняв арешт з будівлі торговельно-розважального Ocean Plaza у Києві. Кінцевим бенефіціарним власником товариств, які ним управляють, є російський олігарх та друг путіна аркадій ротенберг.

Окрім цього, суддя зняла арешт із 3 земельних ділянок та 15 квартир у Києві. За інформацією Офісу генпрокурора, Майно вартістю приблизно 350 мільйонів гривень передали в управління АРМА.

За інформацією слідства, низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти могли перераховувати кінцевому власнику ланцюгом фінансових операцій. Далі він використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів.

Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за:

ухилення від сплати податків та відмивання коштів,

фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків

Буде цікаво – у Туреччині знайшли 10 яхт олігархів путіна: дивіться відео

ТРЦ Ocean Plaza відкрили ще у 2012 році. Він є одним із найбільших столичних торговельних центрів. Ocean Plaza має площу 165 тисяч квадратних метрів.