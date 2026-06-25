Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України У Запоріжжі запроваджують систему захисту АЗС
25 червня, 02:34
2

У Запоріжжі запроваджують систему захисту АЗС

Данило Жоров

У Запоріжжі заправки почали облаштовувати власні системи захисту. Також на випадок критичних ситуацій у місті розгорнуть мобільні АЗС.

Про це під час брифінгу сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє 24 Канал

Дивіться також Росіяни всю ніч та ранок атакували Запоріжжя: понівечені будинки, є постраждалі 

Що відомо про захист заправок у Запоріжжі?

Федоров запевнив, що наразі в місті немає дефіциту пального. Він зазначив, що одна з державних мереж вже вдосконалила проєкт захисту. 

Доведено до всіх АЗС типові проєкти. Сьогодні спілкувався з керівниками державних і приватних АЗС. Захист власники будуть робити власним коштом. Що стосується цін на пальне, то це не вплине на них, 
– запевнив голова Запорізької ОВА. 

Чиновник зазначив, що це питання має бути врегульоване на державному рівні. Місцева влада разом із урядом розробила трирівневий план на випадок нових атак, який передбачає:

  • пасивний захист станцій;
  • запаси ремкомплектів для швидкого ремонту;
  • створення резервних мобільних заправок. 

Паралельно в області продовжують працювати над захистом інших об'єктів критичної інфраструктури. За повідомленням Федорова, цей процес розпочався ще у 2025 році. 

Йдеться про електричні підстанції, тепломережі та об'єкти водопостачання. Деталі робіт не розголошують з міркувань безпеки, але влада запевняє, що процес іде безперервно. 

Російські удари по Запоріжжю

У ніч проти 23 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Запоріжжя та Запорізький район, застосувавши дрони та керовані авіабомби. Внаслідок атаки зафіксовано влучання у станцію технічного обслуговування. Також постраждала будівля однієї з автозаправних станцій.

За день до того, у понеділок, 22 червня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. На жаль, внаслідок удару були руйнування та постраждалі. 

Пов'язані теми:

Пальне
Новини України
Запорізька область Новини Запоріжжя