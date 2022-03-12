Російські біологи виступили з колективним спростуванням фейку про "хімічну зброю" в Україні
Джерело:телеграм "Лещенко тут"
Біологи та випускники вишів країни-окупанта виступили з колективним спростуванням абсурдного фейку Кремля. Мовиться про нібито розробку в Україні біологічної та хімічної зброї.
У заяві науковців мовиться, що подані в пропагандистських ресурсах дані – абсолютна нісенітниця. Тому її потрібно негайно спростувати. Про колективне звернення стало відомо 12 березня.
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Закликали не поширювати брехню
Науковці у своєму повідомлені закликали припинити поширення брехливої пропаганди. Мовляв, вона базується лише на дезінформації та поширенні ненависті.
Прокремлівські ресурси почали поширювати інформацію про створення в Україні біологічної зброї 6 березня. Слід зауважити, що вони посилалися на нібито "факти", які оприлюднив представник російського Міноборони Ігор Конашенков.
Він казав, що в Україні нібито виявили "розробку особливо шкідливих патогенів":
- збудників чуми;
- сибірки;
- туляремії;
- холери та інших смертельних хвороб.
Цілком звичні штами для науковців
Пропагандисти ще й казали, що цим нібито займалися в лабораторіях, які фінансував Пентагон. Додатково стверджували, що з української території вивезено тисячі "біологічних зразків". На думку псевдожурналістів Росії, переконливою є інформація, що розробляли віруси, які впливають на певний тип генів.
У списку штамів, опублікованих РІА "Новости" та іншими російськими ЗМІ, немає жодного, що належить до особливо небезпечних. Список містить лише штами, звичайні для мікробіологічних і, тим паче, епідеміологічних лабораторій,
– зазначили науковці.
Вони додали, що це повна вигадка. Проте також сказали, що навіть, якби ці штами вірусів були в лабораторіях, це не свідчило б про розробку вірусів. А щодо окремого "ДНК слов'ян", то це може вважати маячнею кожен, хто знайомий зі шкільним курсом біології.
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Читайте текст допису телеграму "Лещенко тут":
Російські біологи виступили з колективним спростуванням фейку про нібито розробку Україною біологічної чи хімічної зброї. Від кого: біологи, випускники ВНЗ РФ.
Припиніть брехливу пропаганду, що базується на дезінформації та ненависті. Починаючи з 6 Березня багато російських ЗМІ, ґрунтуючись на заяві офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, повідомили про те, що Україна нібито екстрено усунула сліди програми створення біологічної зброї, яка фінансувалася Пентагоном.
У повідомленнях ЗМІ зазначається, що у відповідних лабораторіях вилучено документацію про екстрене знищення 24 лютого особливо небезпечних патогенів: збудників чуми, сибірки, туляремії, холери та інших смертельних хвороб. Додатково стверджувалося, що з української території вивезено тисячі "слов'янських біологічних зразків, а в самій Україні функціонувало безліч спеціальних лабораторій, в яких вивчалися "ДНК слов'ян, з метою створити біологічну зброю, яка б впливала саме на них".
У списку знищених штамів немає жодного, що відноситься до особливо небезпечних. Список містить лише штами, звичайні для мікробіологічних і, тим більше епідеміологічних лабораторій. Заява генерала Конашенкова про наявність задокументованих у поданому матеріалі штамах "чуми, сибірки, туляремії, холери" є чистим вигадкою. Зазначимо, що навіть наявність таких штамів у лабораторії, яка займається особливо небезпечними інфекціями, так само не свідчило б про розробку Україною біологічної зброї.
На додачу слід зазначити, що абсолютно дика ідея про існування особливої "ДНК слов'ян, проти яких мала бути застосована спеціальна біологічна зброя", що мусується російськими ЗМІ, є маренням для кожного знайомого зі шкільним курсом біології. Такі заяви сягають теорій німецьких націонал-соціалістів зі своїм культом "арійської вищої раси".