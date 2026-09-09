У Харкові затримали чоловіка, який зливав інформацію про дислокацію військових

Безробітний харків'янин передавав через соцмережі інформацію про місцеперебування Сил оборони. Правоохоронці затримали його й вручили підозру.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо про справу?

Слідство вважає, що наприкінці травня 2026 року підозрюваний встановив контакт із користувачем Телеграму та почав систематично надсилати йому дані про місця дислокації Сил оборони України. Упродовж червня – липня інформатор передавав координати та детальний опис військових об’єктів. Зловмисник "зливав" інформацію про:

переміщення військових колон, польових таборів і військових частин;

позиції ППО;

стрільбища у Харківському і Чугуївському районах.

Окрім того, підозрюваний повідомляв про місця перебування військовослужбовців у Харкові та розташування одного зі штабів. Слідство встановило, що після того, як він "злив" координати окремих локацій, росіяни запустили по них безпілотники.

Правоохоронці затримали чоловіка у його помешканні. Під час обшуку у зловмисника виявили 3 мобільні телефони. За даними слідства, він навмисно регулярно змінював їх, щоб приховати спілкування.

Харків'янину вручили підозру за частиною 2 статті 114-2 ККУ, в якій йдеться про поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та інших військових формувань. Правоохоронці встановлюють мотиви його вчинків та всі обставини злочину. Також вони перевіряють, чи мала місце координація дій підозрюваного з представниками Росії.

Нагадаємо, що у Харкові раніше затримали російську агентурну пару – чоловіка-військовослужбовця бригади Тероборони ЗСУ та його дружину. Вони зливали окупантам інформацію про ППО, засоби РЕБ та фортифікаційні споруди міста.