У Дніпрі затримали російську агентку, яка наводила атаки по місту: їй загрожує довічне
Служба безпеки України затримала коригувальницю вогню в Дніпрі. Нею виявилась місцева безробітна.
Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в СБУ.
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Що відомо про російську агентку в Дніпрі?
Зловмисниця брала участь у наведенні ракетно-дронових атак Росії по місту на початку червня 2026 року. Безробітна жінка писала в чатах телеграм-каналів прокремлівські коментарі. Вона потрапила до уваги російських спецслужб.
Після вербування зловмисниця пройшла агентурний інструктаж. Одним з завдань зрадниці було відстежувати локації та технічний стан трьох оборонних компаній Дніпра, по яких країна-агресорка планувала завдати нову серію комбінованих ударів.
Коригувальниця під час розвідвилазок фіксувала периметри відповідних об’єктів. Особливу увагу вона фокусувала на:
- адмінбудівлях;
- промислових цехах;
- логістичних центрах потенційних цілей.
Також зловмисниця відстежувала наслідки ворожих "прильотів" і звітувала про це куратору з Росії для підготовки нових або коригування повторних ударів по Дніпру.
Працівники СБУ задокументували шпигунську діяльність агентки та затримали її у власному помешканні. Під час обшуку у неї виявили смартфон із доказами роботи на ворога.
СБУ вилучили в агентки телефон / Фото Дніпровської обласної прокуратури
Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, про державну зраду в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.
Як СБУ затримує російських агентів
У червні Служба безпеки України затримала ще одного навідника російських ударів по Дніпру. Ним виявся колишній військовий з Дніпропетровської області, який мав російське громадянство.
У середу, 17 червня, на Донеччині вдалось затримати агента російської ФСБ. Шпигун вишукував позиції Сил оборони поблизу Дружківки, щоб передати дані про них ворогу.