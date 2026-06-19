У Дніпрі затримали російську агентку, яка наводила атаки по місту: їй загрожує довічне

Служба безпеки України затримала коригувальницю вогню в Дніпрі. Нею виявилась місцева безробітна.

Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про російську агентку в Дніпрі?

Зловмисниця брала участь у наведенні ракетно-дронових атак Росії по місту на початку червня 2026 року. Безробітна жінка писала в чатах телеграм-каналів прокремлівські коментарі. Вона потрапила до уваги російських спецслужб.

Після вербування зловмисниця пройшла агентурний інструктаж. Одним з завдань зрадниці було відстежувати локації та технічний стан трьох оборонних компаній Дніпра, по яких країна-агресорка планувала завдати нову серію комбінованих ударів.

Коригувальниця під час розвідвилазок фіксувала периметри відповідних об’єктів. Особливу увагу вона фокусувала на:

адмінбудівлях;

промислових цехах;

логістичних центрах потенційних цілей.

Також зловмисниця відстежувала наслідки ворожих "прильотів" і звітувала про це куратору з Росії для підготовки нових або коригування повторних ударів по Дніпру.

Працівники СБУ задокументували шпигунську діяльність агентки та затримали її у власному помешканні. Під час обшуку у неї виявили смартфон із доказами роботи на ворога.



СБУ вилучили в агентки телефон / Фото Дніпровської обласної прокуратури

Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, про державну зраду в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Як СБУ затримує російських агентів

У червні Служба безпеки України затримала ще одного навідника російських ударів по Дніпру. Ним виявся колишній військовий з Дніпропетровської області, який мав російське громадянство.

У середу, 17 червня, на Донеччині вдалось затримати агента російської ФСБ. Шпигун вишукував позиції Сил оборони поблизу Дружківки, щоб передати дані про них ворогу.