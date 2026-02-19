Репортер з Італії розповів про найбільшу небезпеку у війні Росії проти України
- Італійський репортер Лоренцо Кремонезі повідомив, як російські війська атакують цивільних осіб в Україні, використовуючи дрони.
- Російські дрони, за його словами, загрожують цивільним автомобілям і житлам, а також переслідують людей навіть далеко від передової.
Військові завдання Росії на території України зосереджені не лише на українську армію, але й на цивільних. Окупанти безжально тероризують людей, створюючи смертельну небезпеку для їхнього життя.
Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі розповів 24 Каналу, що лінія фронту значно розширилась. Він поділився історією про друга-військового, якого вбив дрон, але це сталось далеко від передової.
Яку роль відіграють російські дрони у війні?
Лоренцо Кремонезі наголосив, що ще однією проблемою війни Росії проти України – є те, що росіяни атакують цивільні автомобілі безпілотниками.
У Херсоні вони б'ють по місцевих жителях. Ворожі дрони залітають навіть у домівки,
– сказав італійський військовий репортер.
Він також багато разів був у небезпеці через російські безпілотники. Зокрема коли їздив на передову і був поблизу Авдіївки, то там його переслідував дрон.
У мене є відео, як у Добропіллі ми пішли на ринок, дрони й там були. Наші військові були з нами й стріляли по них. Це дуже страшно, бо ви нічого не можете зробити,
– підкреслив Кремонезі.
У такій ситуації залишається лише ховатися. Репортер зауважив, що це дуже лякає, адже чутно лише шум, але безпілотника не видно. Проте є усвідомлення того, що цей дрон полює за людьми.
Зазначимо, що російські військові масово застосовують дрони, які атакують переважно цивільні автомобілі у зоні бойових дій. Про це розповів ірландський журналіст Кейлін Робертсон, зазначивши, що водії змушені рухатися на великій швидкості, аби не стати мішенню. Подібні атаки відбуваються і в прифронтових містах, де дрони відстежують і уражають транспорт.
Як Росія воює з українськими цивільними?
Є відео, як росіяни вдарили безпілотником по цивільних, які ремонтували дах на Херсонщині. Відомо, що така атака сталась у жовтні 2024 року. Тоді постраждало 5 людей.
Активісти закликають зупинити "людське сафарі", яке кожного дня влаштовують росіяни, полюючи дронами на цивільних. Важливо, щоб світ звернув на це увагу, адже, на Херсонщині та в інших прифронтових місцях, українці живуть у постійній небезпеці.
Росіяни атакували евакуаційний автомобіль у місті Берислав. Це Херсонська область. Внаслідок цього терору загинув чоловік, а троє людей отримали поранення. Автомобіль згорів, а волонтерів разом із місцевими жителями вдалось евакуювати у безпечне місце.