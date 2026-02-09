Окупанти стали бити КАБами значно рідше: Сирський назвав причину

У січні 2026 року українська авіація завдала 80 авіаударів по позиціях російських військ, а підрозділи ударних безпілотників Сил оборони виконали понад 300 тисяч спеціальних завдань. Саме завдяки таким діям використання росіянами керованих авіабомб суттєво зменшилося.

Відповідну заяву зробив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Генерал зазначив, що системні удари по ворожих аеродромах та інших об'єктах, які забезпечують бойову роботу російської авіації, призвели до скорочення застосування керованих авіабомб приблизно на 5%.

Актуально Франція передасть Україні літаки Mirage 2000, – Федоров

Як Сили оборони знижують здатність ворога використовувати авіабомби?

У рамках операцій DeepStrike у січні виконано 48 вогневих завдань по об'єктах нафтогазового сектору Росії. Це спричинило зниження загальних обсягів переробки нафти в країні-агресорці на 19%, що в перерахунку на рік становить близько 53,4 мільйона тонн.

Важливо зазначити, що попри обмеженість засобів ураження, українська протиповітряна оборона за місяць знищила 21,7 тисячі повітряних цілей, серед яких 21,6 тисячі становили ворожі безпілотники різних типів.

Збройні Сили України стабілізували ситуацію на фронті, ефективно стримуючи противника та завдаючи йому значних втрат. Загальні втрати російських військ за січень склали 31,7 тисячі ворожих солдатів – це на 9 тисяч більше, ніж обсяги поповнення особовим складом за той самий період.

Таку тенденцію потрібно продовжувати й зміцнювати,

– наголосив Сирський.

Під час аналізу виконання бойових завдань розглянуто питання відбиття повітряних атак, комплектування та забезпечення військ, проведення фортифікаційних робіт, а також підтримання дисципліни та правопорядку в армії.

Як росіяни модернізують зброю?