Вчилися долати водні перешкоди: російські контрактники втопилися на Херсонщині

Біля населеного пункту Хорли на Херсонщині втопилися 2 окупанти. Механік-водій і командир машини тренувалися долати водні перешкоди.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш". Інформацію там отримали від агентів із 24 МСП 70 дивізії 18 АК російських збройних сил.

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Що відомо про інцидент

Ймовірно, готуватися до переправи через річку Дніпро на правий берег Херсонської області противникам завадила технічна несправність бронетранспортера.

Двоє контрактників із Новоархангельська, які прийшли "заробити грошей", прослужили в підрозділі трохи більше місяця.

Ситуацію намагалися зам'яти, але за цим випадком уже триває перевірка. Хоча солдати сумніваються, що недбалому командуванню буде хоч якесь покарання,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про умови, в яких росіян змушують штурмувати острови Херсонщини, розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Іноді невеликим піхотним штурмовим або диверсійно-розвідувальним групам навіть не видають зброю. Вона "чекає" на островах у загиблих окупантів, яких Росія не збирається евакуювати.