Відтак, через кілька годин після удару по ВДК "Новочеркаськ" з бухти у Феодосії втекли ще два російські кораблі. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, куди тікатимуть та де можуть переховувати російські судна.

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"Я думаю, що там тікати нікуди. Вони можуть до посиніння обпливати Східне узбережжя. Єдине, що їх може врятувати, наприклад, системи ППО, які стоять в Керчі й прикривають міст. Можливо, вони потужніші й зможуть захистити. Або можуть заховати кораблі у Севастопольській бухті", – мовив Тизенгаузен.

Україна рознесла найголовнішу командну точку в Криму

Як зазначив політтехнолог, проукраїнські севастопольці розповідають, що обгорілий штаб Чорноморського флоту досі не розібрали.

Він стоїться на горі, тому його добре видно, особливо зараз, коли на деревах немає листя. Ці руїни нагадує про те, що Україна рознесла найголовнішу командну точку в Криму – штаб Чорноморського флоту. Всі, хто проїжджають повз, дивляться на нього й вже зовсім інакше ставляться до повітряних тривог,

– зазначив Тизенгаузен.

Попри це, проросійські севастопольці досі вірять у казки про нічні навчання. Окупаційна влада Криму на чолі Сєргєєм Аксьоновим продовжує брехати й викручуватися.

Важливо! Постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева сказала, що після анексії Криму туди незаконно переїхали від 500 до 800 тисяч росіян.

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