Через несколько часов после удара по БДК "Новочеркасск" из бухты в Феодосии сбежали еще два российских корабля. Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, куда будут убегать и где могут прятать российские суда.

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"Я думаю, что там убегать некуда. Они могут до посинения оплывать Восточное побережье. Единственное, что их может спасти, например, системы ПВО, которые стоят в Керчи и прикрывают мост. Возможно, они более мощные и смогут защитить. Или могут спрятать корабли в Севастопольской бухте", – сказал Тизенгаузен.

Украина разнесла самую главную командную точку в Крыму

Как отметил политтехнолог, проукраинские севастопольцы рассказывают, что обгоревший штаб Черноморского флота до сих пор не разобрали.

Он стоит на горе, поэтому его хорошо видно, особенно сейчас, когда на деревьях нет листьев. Эти руины напоминают о том, что Украина разнесла самую главную командную точку в Крыму – штаб Черноморского флота. Все проезжающие мимо смотрят на него и уже совсем иначе относятся к воздушным тревогам,

– отметил Тизенгаузен.

Несмотря на это, пророссийские севастопольцы до сих пор верят в сказки о ночных учениях. Оккупационные власти Крыма во главе Сергеем Аксеновым продолжают лгать и выкручиваться.

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