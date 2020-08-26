У Росії сумніваються в достовірності аналізів Навального, які йому зробили у німецькій клініці "Шаріте". Головний лікар омської клінічної лікарні Олександр Мурахівській попросив німецьких медиків обмінятися отриманими результатами.

Мураховський написав листа, де зазначив, що нібито омські лікарі спочатку розглядали версію отруєння Навального, але цей діагноз не підтвердили лабораторні тести. Лист опублікував у свому телеграм-каналі один з головних російських пропагандистів Євген Попов, інформує 24 канал.

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Що стверджує головний лікар

За словами головного лікаря, зниження рівня холінестерази в крові опозиціонера може бути викликане безліччю причин. Зокрема, прийомом препаратів чи внутрішніми факторами різного походження.

Російські медики підозрювали у Навального саме отруєння інгібіторами холінестерази (отруйна речовина, яку знайшли у крові Навального німецькі лікарі – 24 канал), але результати тестів це не підтвердили.

У листі сказано, що Навальному дійсно давали протиотруту атропін, але відповідно до інших медичних показань. Головний лікар омської лікарні запропонував колегам з Німеччини "в інтересах пацієнта" обмінятися біологічними зразками.

Який діагноз Навальному поставили у Німеччині

Лікарі клініки "Шаріте", де лікується опозиціонер, провели нові аналізи. За допомогою них довели, що Навального таки отруїли. В крові політика знайшли хімічну речовину з групи інгібіторів холінестерази. Яка саме речовина була, поки невідомо.

Наявність отрути підтвердили кілька разів у незалежних лабораторіях.

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