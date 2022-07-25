pосійські шпиталі не можуть впоратися з кількістю поранених окупантів, – розвідка

росія щодня втрачає не одну сотню військових. Кількість поранених теж величезна. Тому шпиталі ворога не можуть впоратися з кількістю постраждлих.

Через велику кількість поранених російські лікарі не можуть надати окупантам якісну медичну допомогу. Про це повідомляє українська розвідка 25 липня.

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Надто великий потік поранених

Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги,

– мовиться в повідомленні.

Медичний персонал мобілізують

Через велику кількість поранених окупантів росія ухвалила рішення про проведення мобілізації медичного персоналу. Загалом лікарні потребують фахівців майже всіх медичних спеціальностей. Але основний акцент роблять на мобілізації хірургів.

Далі медиків відправлятимуть на окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк.

Медичний персонал не хірургічного фаху планується "оптимізувати" для роботи у прифронтових зонах: терапевти – у ролі асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо,

– пише розвідка.

На Донеччині є автобуси, де облаштовані "мобільні медичні поліклініки". Там місцевих хворих змушують здавати кров для "захисників "ДНР".

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