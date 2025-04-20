За 48 годин російські літаки двічі залітали до повітряного простору НАТО, – The Telegraph

Цього тижня британські винищувачі Typhoon двічі за 48 годин перехоплювали російські літаки, які залітали у повітряний простір НАТО. Ці інциденти відбулися на тлі погрози Трампа вийти з переговорів щодо мирної угоди по Україні.

The Telegraph пише, що ці дії винищувачів Кремля будуть використані урядом Великої Британії як ще один доказ зростаючої загрози з боку Росії, на тлі спроб переконати США не скорочувати свою присутність у Європі, передає 24 Канал.

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Що відомо

16 квітня два британські Typhoon, розміщені на авіабазі Мальборк у Польщі, були підняті на перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем. Менше ніж за 48 годин ще одна пара була піднята для стримування невідомого літака, що вилетів з російського Калінінграду, розташованого між Польщею та Литвою.

Це перший випадок, коли ВПС Великої Британії були залучені в рамках операції Chessman – нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.

Літаки, які є частиною флоту з шести одиниць, були направлені до Польщі лише три тижні тому в межах спільної оборонної операції зі шведськими ВПС.

Зазвичай вони базуються на авіабазі ВПС Лоссімаут у Шотландії та супроводжуються майже 200 британськими військовослужбовцями.

З часу початку вторгнення в Україну три роки тому Росія дедалі агресивніше випробовує повітряний захист країн НАТО. Так, у листопаді два винищувачі з Лоссімаута були підняті для перехоплення російського бомбардувальника над Північним морем, що наближався до повітряного простору Великої Британії.

У лютому ВПС Норвегії підняли F-35 для перехоплення двох бомбардувальників Кремля та їхніх винищувачів-супроводжувачів в Арктичному колі.

Європейські країни поспішають зміцнити власну повітряну оборону після того, як Дональд Трамп натякнув на послаблення військової підтримки Європи з боку США.