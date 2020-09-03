Лаврову вкрай вигідно зіпхнути провину за діяльність власного ГРУ МО РФ на території суверенної Білорусі на міфічних українських націоналістів і правосеков.

"200 украинских эксремистов из лагерей подготовки в Волынской и Днепропетровской области находятся в Беларуси и мешают беларусам договариваться" – сказал Лавров.

Обратите вимание! План Кремля по Беларуси становится более четким: почему заговорили об "украинских экстремистах"?

Даже тема "вагнеровцев" не муссиовалась в беларусских медиа.

Есть кое-кто хуже Лукашенко

Достаточно внимательно посмотреть на телеграм-каналы того же офицера ГРУ под крышей "Комсомольской правды" Александра Коца (кстати, у него сегодня день рождения), чтобы увидеть, что до поворотного момента Лукашенко был поддан нещадной критике со стороны российских "ЛОМов" и придворных журналистов. А теперь они, дескать, против вмешательства.

Как я и говорил, ничего хорошего это нам не предвещает. Однако, такое развитие событий имело бы место и без нашего активного участия. Нас бы все равно обвинили. Но, сейчас, мы по-крайней мере сохранили достоинство, присоединившись к заявлению Люблинского треугольника. Спасибо Дмитрию Кулебе.

Дальше будет только хуже.

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Единственный объективный выход из тупика в жанре real politik – это придумать, как организовать и реализовать субъектность самого Лукашенко. Чтобы, путем желания сохранить статус-кво, он не очень ложился под Путина. Но, на ценностном уровне никто на это не пойдет, конечно.

Креативный выход из тупики – это оставить в покое Лукашенко и заниматься настоящей проблемой – Путиным. Именно Путин создает легитимность для Лукашенко. Не будет Путина – не будет проблем у беларусского народа!