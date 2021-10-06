Російські окупанти кинули українського бранця в "яму"

Українського політв'язня Андрія Захтея помістили на 10 діб в "яму" – карцер у підвалі колонії. Причиною стало начебто порушення режиму.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що бранець має хронічні захворювання, а нещодавнє медичне обстеження засвідчило, що його стан погіршується.

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Однак попри проблеми зі здоров'ям, відтепер українець змушений перебувати ще й в умовах холоду й сирості.

Так званий "Верховний суд Криму" засудив Андрія Захтея за безпідставними звинуваченнями у підготовці диверсії з використанням зброї до 6,5 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму Сімферополя.

За словами Денісової, усі зазначені факти суперечать гарантованим нормам Конвенції про захист прав людини й основних свобод. Також вони не відповідають стандартним правилам поводження з ув'язненими, які схвалила Економічна та соціальна Рада ООН.

Омбудсмен заявила, що вже звернулася до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, аби вона вжила необхідні заходи для відновлення прав Андрія Захтея.

Зокрема, для нього потрібно створити належні умови тримання та провести повне медичне обстеження.

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Повний текст публікації Людмили Денісової у телеграмі:

Українського політв'язня Андрія Захтея, якого підконтрольний РФ так званий "Верховний суд Криму" засудив за безпідставними звинуваченнями у підготовці диверсії з використанням зброї до 6,5 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму №1 Сімферополя в тимчасово окупованому Криму, де Андрій наразі відбуває покарання, помістили на 10 діб в "яму" – карцер у підвалі колонії, за нібито порушення режиму.

Згідно з наявною інформацією, Андрій має хронічні захворювання, а нещодавнє медичне обстеження засвідчило, що його стан погіршується. Він скаржиться на болі в спині, через травму хребта, оніміння рук і ніг.

Проте, незважаючи на наявні проблеми зі здоров'ям, відтепер український громадянин змушений перебувати ще й у нестерпних умовах холоду й сирості.

Зазначені факти суперечать гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини й основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955 року, схвалених Економічною та соціальною Радою ООН.

Звернулася до Уповноваженого з прав людини у РФ Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – забезпечити належні умови тримання та сприяти в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу.