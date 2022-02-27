Російські окупанти масово залишають техніку та тікають

Через низький морально-психологічний стан російські загарбники виводять свою техніку з ладу та залишають на узбіччі українських доріг.

Про це у відеозверненні повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає 24 канал. Зазначивши, що біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон.

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Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг,

– йдеться у зверненні.

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