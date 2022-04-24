Російські окупанти намагаються спричинити продовольчу кризу на Півдні України

Ворог хоче створити голод для українців на тимчасово окупованих територіях. До окупованого Криму росіяни вивозять зерно, яке вкрали в українських фермерів.

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що російські загарбники пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Жителі Севастополя це підтверджують.

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Надходять звідти повідомлення про те, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна. А його запасів у Криму просто не існує,

– каже вона.

Також відомо, що росіяни дозволили фермерам Херсонщини сіяти виключно зерно та соняшник. При цьому виставили умову – фермери мають безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю окупантам. Більшість відмовляється від такої співпраці з росіянами.

У Центрі протидії інформації нагадують, що майже так само чинили в Україні більшовики.

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