Російські окупанти нарощують війська і не полишають спроб наступу на Попасну і Сєвєродонецьк

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують нарощування угруповання військ.

Згідно з інформацією, окупанти продовжують робити спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Попасна та Сєвєродонецьк. Проте успіху не мають.

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"На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам Збройних Сил України у зазначеному районі. Мети не досяг", – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, додали, що російські окупанти продовжують знищувати цивільну інфраструктуру, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

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