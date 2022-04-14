Російські окупанти обстріляли Кремінну: є постраждалі

Російські військові вкотре відкрили вогонь по Кремінній Луганської області. Через ворожі дії поранень зазнали чоловік та жінка.

Місцеві мешканці постраждали через уламки снарядів. Також руйнувань зазнали будинки.

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Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості,

– розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Наразі вирішують питання про евакуацію постраждалих до лікарень інших областей.



Росіяни обстріляли Кремінну / Фото Сергія Гайдая

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