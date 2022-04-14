Російські окупанти обстріляли Кремінну: є постраждалі
14 квітня 2022 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російські військові вкотре відкрили вогонь по Кремінній Луганської області. Через ворожі дії поранень зазнали чоловік та жінка.
Місцеві мешканці постраждали через уламки снарядів. Також руйнувань зазнали будинки.
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Стан здоров'я жінки та чоловіка середньої тяжкості,
– розповів голова ОВА Сергій Гайдай.
Наразі вирішують питання про евакуацію постраждалих до лікарень інших областей.
Росіяни обстріляли Кремінну / Фото Сергія Гайдая
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